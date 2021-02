Los artistas que cantarán en el Super Bowl LV son Eric Church y Jazmine Sullivan, quienes se unirán por primera vez para cantar el Himno Nacional como parte de las festividades de la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en el “Raymond James Stadium”, de Tampa, reportó efe

Los nominados al Grammy fueron confirmados un día antes de la celebración del esperado evento deportivo.

La entonación del himno de los Estados Unidos es un evento solemne que da inicio a todas las citas deportivas importantes como lo es el Super Bowl. Este año no será la excepción y tendrá un aditivo especial debido al contexto político y social que atraviesa el país.

Mientras que H.E.R. artista ganadora del Grammy, se unirá al evento cuando interprete “America the Beautiful”.

Kenneth Eric Church (nacido el 3 de mayo de 1977) es un cantautor estadounidense de música country. Ha publicado seis álbumes de estudio a través de Capitol Nashville desde 2005. Su álbum de debut, Sinners Like Me, de 2006, produjo tres sencillos en las listas de country de Billboard, incluyendo los éxitos del top 20 “How ‘Bout You”, “Two Pink Lines” y “Guys Like Me”.

Su segundo álbum, Carolina, de 2009, produjo otros tres sencillos: “Smoke a Little Smoke” y sus primeros éxitos en el top 10, “Love Your Love the Most” y “Hell on the Heart”. Chief, de 2011, su primer álbum número 1, le dio sus dos primeros singles número 1, “Drink in My Hand” y “Springsteen”, y los éxitos “Homeboy”, “Creepin'” y “Like Jesus Does”. Su tercer sencillo número 1 fue “The Only Way I Know”, que él, Jason Aldean y Luke Bryan grabaron para el álbum Night Train de Aldean.

Un cuarto álbum, The Outsiders, fue lanzado en febrero de 2014. Produjo cinco nuevos singles entre 2013 y 2015 con la canción principal, “Give Me Back My Hometown”, “Cold One”, “Talladega” y “Like a Wrecking Ball”. “Talladega” y “Give Me Back My Hometown” alcanzaron cada uno el número uno en la lista Country Airplay. Eric Church consiguió su sexto número 1 con Keith Urban en mayo de 2015 con el sencillo “Raise ‘Em Up”. Su quinto álbum de estudio, Mr. Misunderstood, se publicó en noviembre de 2015 y llegó a producir dos singles número uno con “Record Year” y “Round Here Buzz”. El 13 de julio de 2018, Church lanzó el primer sencillo y la canción principal de su más reciente álbum Desperate Man, que fue lanzado en octubre de 2018.

Por su parte, Jazmine Sullivan, quien nació el 9 de abril de 1987, es una cantautora estadounidense. Nacida y criada en Filadelfia, Pensilvania, su álbum de debut, Fearless, se publicó en 2008 con éxito comercial y de crítica.

El disco encabezó la lista de los mejores álbumes de R&B/Hip-Hop de Billboard y fue certificado como disco de oro por la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA). De él salieron cuatro sencillos, entre ellos “Need U Bad” y “Bust Your Windows”, que llegaron a los 40 primeros puestos de la lista Billboard Hot 100 y el primero se convirtió en el primer y único número uno de Sullivan en la lista Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs.

Sullivan siguió con su segundo álbum de estudio, Love Me Back, en 2010, que fue recibido favorablemente por la crítica. Después de tomarse un descanso de tres años, Sullivan firmó con RCA Records y lanzó su primer álbum de estudio bajo el sello, Reality Show, en 2015, y se convirtió en su segundo álbum en alcanzar el número uno en la lista de Top R&B/Hip-Hop Albums. En 2021, lanzó su primera obra extendida, Heaux Tales.

Sullivan ha recibido un premio Billboard Women in Music y un premio BET a lo largo de su carrera. También ha recibido 12 nominaciones a los Grammy, lo que la convierte en una de las artistas con más nominaciones a los Grammy sin ganar.