El reciente movimiento que hizo el CEO de la empresa Tesla, Elon Musk ha traído consecuencias, que podría generar grandes pérdidas.

Musk, anunció que su compañía no aceptaría más pago de la criptomoneda, lo que trajo como consecuencia que muchos pedidos fueran cancelados.

Esta medida del emprendedor sudafricano se dice que fue, por el gasto de energía que puede generar el uso de la criptomoneda.

“Nos preocupa el uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería y las transacciones de Bitcoin, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible”, escribió Musk en Twitter.

Esta decisión de Elon Musk, inmediatamente generó reacciones de rechazos en las redes sociales.

Algunos de los cibernautas han expresado que es una medida de debilidad ante la criptomoneda, con la cual empezaron a operar en marzo.

