En la década de 1970, los escritores de The Mary Tyler Moore Show describieron el personaje de Sue Ann Nivens como “una perra devoradora de hombres que presentaba a sus víctimas con la dulzura de Betty White“, según la propia Mary Tyler Moore.

Los productores del programa decidieron proponerle el personaje a la actriz, sabiendo el vinculo que tenía con Moore, que incluso fueron casadas por el mismo juez.

Creyendo que la respuesta de White sería negativa, los creadores del programa se prepararon. Pero para su sorpresa ella aceptó el papel.

A partir de su ingreso al programa ambas tuvieron un vínculo muy fuerte. La actriz estuvo por espacio de tres temporadas.

“He estado esperando toda mi vida por un papel como este”, dijo White sobre el papel de Sue Ann Nivens.

Al morir Moore a la edad de 80 años en 2017, White publicó una foto en Instagram de ella, Moore y sus respectivos maridos juntos. “Mary Tyler Moore, Grant Tinker, Allen Ludden y yo pasamos juntos algunos de los mejores momentos de mi vida”, escribió White en la leyenda. “Ella era especial”.

Por su interpretación del personaje, White ganó dos premios Emmy, en 1975 y 1976, a la Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia.

