Revelan audio en el que Amber Heard admite haber golpeado a Johnny Depp

La relación entre Amber Heard y Johnny Depp ha dejado tras de sí una gran estela de pleitos legales, chantajes y acusaciones. La pareja se divorció en 2017 por presuntos malos tratos que Heard aseguraba haber sufrido por parte de Johnny Depp. Incluso la actriz y su equipo legal llegó a filtrar a la prensa numerosas imágenes en las que se veía al protagonista de «Los piratas del caribe» consumiendo estupefacientes y alcohol alegando ser víctima de los malos tratos de un bebedor compulsivo.

Esto no gustó nada a Depp y le interpuso una demanda de 50 millones de dólares a Heard por difamación y calumnias asegurando que él nunca le había tocado. Hoy, el polémico caso da una vuelta de tuerca más en contra de la actriz de «Aquaman» ya que el Daily Mail ha publicado un audio en el que Amber Heard admite haber pegado a Johnny Depp.

La grabación, del año 2015, reproduce una de las muchas discusiones que tuvo la pareja durante su corto y turbulento matrimonio, de 2015 a 2017. Según el diario británico, el móvil de Amber Heard registró de forma consensuada dicho audio grabado durante una sesión informal de terapia, y filtrado ahora a este medio.

En un momento de la conversación, Heard se dirige a Depp y hace referencia a un enfrentamiento ocurrido la noche anterior: «Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo«.

Poco después, la actriz de burla del protagonista de Piratas del Caribe por haber huido de la pelea de la pasada noche. «Te comportas como un bebé, madura de una puta vez, Johnny», le dice Heard.

Depp le responde a continuación: «Me fui anoche. Sinceramente, te lo juro, porque no podía soportar la idea de más abusos físicos del uno al otro». Asimismo, el actor agrega que si hubiesen seguido con el enfrentamiento, hubiese acabado mal. «Cariño, te lo digo una sola vez. Estoy aterrado porque parecemos un puto cuadro ahora mismo».

«No puedo prometerle que no volveré a hacer uso de la fuerza. Dios, a la mierda, a veces me cabreo tanto que se me va la pinza», reconoce Heard en otra parte de la grabación.

En la discusión que mantienen, Depp se queja de que se ve obligado a irse cuando ella se enfada, y le dice a Heard: «No voy a tener una disputa física contigo… Tú me pegaste anoche. No soy yo quien tira ollas o lo que sea para darme».

«Eso es diferente, eso es diferente. Una cosa no quita la otra. Eso es irrelevante, un completo sinsentido. El hecho de que haya lanzado ollas y sartenes no significa que no puedas venir y llamar a mi puerta», le responde Heard.

La conversación avanza y se vuelve a mencionar el episodio de la noche anterior, cuando Depp acusa a Heard de ser violenta y golpearle en la mandíbula. «Me devolviste el golpe, así que no actúes como si no hubieses participado», le replica la actriz, a lo que Depp responde: «Te empujé».

El pasado mes de octubre se supo que los abogados de la actriz habían pedido al actor, que la acusa de difamación y con el que está en juicio, que entregara su historial médico para demostrar que Depp era presuntamente adicto a las drogas y el alcohol. Si perdiera el juicio, Amber Heard se vería obligada a pagar 50 millones de dólares.

