Marco Rubio, El Senador por el estado de Florida,se pronunció este jueves 29 de octubre sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde Donald Trump y Joe Biden se disputan la presidencia, según reportó awsveanews

En ese sentido, el funcionario estadounidense aseveró que de ganas las presidenciales Biden, traería consigo políticas exteriores que beneficiarían a los regímenes de Cuba y Venezuela.

«Una victoria de Biden traería consigo políticas exteriores que serían buenas noticias para los regímenes de #Venezuela Y #Cuba», escribió en Twitter.

A Biden victory would bring foreign policies that would be good news for regimes in #Venezuela & #Cuba

— Marco Rubio (@marcorubio) October 29, 2020