Este jueves se conoció que el iPhone 13 se anunciará el 14 de septiembre y el lanzamiento global se realizará el 24 de septiembre, según el reconocido filtrador Jon Prosser.

El evento anual de iPhone del mes de septiembre está a la vuelta de la esquina, y las especulaciones en torno al anuncio, los pedidos anticipados y el lanzamiento del “iPhone 13” se están disparando. Después de que un informe sugirió el 17 de septiembre como fecha de lanzamiento, el prolífico filtrador Jon Prosser ofreció algunas aclaraciones.

En un artículo de Front Page Tech , Prosser explicó la fecha del 17 de septiembre y agregó más detalles proporcionados por sus fuentes. Él dice que las fechas del sitio web de comercio electrónico eran correctas y estaban alineadas con las fechas esperadas. Contó Apple Insider.

