En el panorama actual de la pandemia, no es posible viajar de España a Estados Unidos por turismo. El país ibérico, junto al resto de países del área Schengen, tienen la entrada prohibida a la nación norteamericana.

Es importante destacar que los españoles que excepcionalmente puedan ingresar a Estados Unidos, deberán cumplir con una serie de requisitos COVID, como una prueba PCR o cuarentena a su llegada.

Además, una vez se levanten las prohibiciones, todo español que desee viajar a Estados Unidos deberá contar con una autorización electrónica ESTA aprobada. Puedes encontrar toda la información al respecto en este enlace.

¿Qué necesito para volar a Estados Unidos durante el COVID?

Los requisitos de entrada a Estados Unidos para españoles durante la pandemia, varían en función de si el viajero está completamente vacunado o no. A continuación los requerimientos para cada caso:

Test COVID o certificado de recuperación para entrar

Si tu caso está enmarcado dentro de las excepciones para entrar a Estados Unidos, deberás obligatoriamente acreditar un test COVID (PCR o de antígenos), que tenga máximo 72 horas.

En su lugar, podrás presentar un certificado médico de recuperación de la enfermedad. Este documento deberá contar con una prueba COVID positiva, realizada 90 días antes de la entrada a EE. UU. y una carta emitida por un establecimiento médico.

Cuarentena al llegar a Estados Unidos

Los Centros de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), exigen a todo español que no cuente con el esquema completo de vacunación, que cumpla con una cuarentena de 7 días y se someta a una prueba viral entre 3 y 5 días tras su llegada.

La cuarentena deberá de ser de 10 días en los casos de viajeros que no cumplan con el test COVID a la llegada.

Los visitantes inmunizados deberán igualmente cumplir con el testeo de entrada.

Formulario de Declaración y Certificación

Adicionalmente, para entrar a Estados Unidos es necesario completar el formulario de Declaración y Certificación o “Passenger Disclosure And Attestation To The United States Of America”, antes de embarcar en la aeronave.

Es importante tener en cuenta que aparte de los requisitos impuestos a nivel nacional, cada estado cuenta con sus propias regulaciones. Asegúrate de consultar las restricciones de entrada para el estado en particular que deseas visitar.

Adicionalmente, Estados Unidos también anunció nuevas normas para viajar en avión durante el verano.

¿Qué documentos necesito como español?

España forma parte del Programa de Exención de Visa o Visa Waiver Program (VWP) de los Estados Unidos. Esto permite a sus ciudadanos viajar al país por estancias cortas, sin la necesidad de tramitar un visado.

En su lugar, únicamente necesitarán una autorización electrónica de viaje (ESTA). La cual se tramita en línea.

Es importante recordar que por el momento no es posible viajar de España a Estados Unidos.

El requisito del ESTA aplica para los casos excepcionales autorizados para viajar o para el momento en el que las autoridades sanitarias de EE.UU. abran las fronteras nuevamente a los viajeros del área Schengen.

Adicionalmente, como español solo es necesario que cuentes con un pasaporte en vigor.

¿Quiénes son viajeros esenciales?

Actualmente, solo podrás viajar a Estados Unidos si entras en alguno de los supuestos a continuación:

● Personas que viajen por motivos médicos (por ejemplo, para recibir tratamiento específico en Estados Unidos)

● Personas que viajen para asistir a instituciones educativas

● Personas que viajen para trabajar en Estados Unidos

● Personas necesarias para dar respuesta a emergencias y propósitos de salud pública (por ejemplo, funcionarios de Gobierno o personal de emergencia que entre a Estados Unidos en apoyo de esfuerzos de gobierno federal, estatal, local, tribal o territorial en respuesta a Covid-19 u otras emergencias)

¿Qué ocurre en el caso de viajeros Latam?

A excepción de Brasil, los viajeros provenientes de América Latina, México incluida, pueden entrar en Estados Unidos, siempre que cumplan las condiciones de las autoridades sanitarias.

Si quieres viajar a Estados Unidos desde algún país de Latinoamérica, deberás contar con:

● Una prueba COVID con menos de 72 horas o un certificado de recuperación de la enfermedad

● Completar en línea un formulario de Declaración y Certificación antes de la salida

● Algunos estados imponen restricciones como cuarentenas, es necesario consultar las normativas del estado que quieres visitar

En el caso de los mexicanos, cuyo país no figura en el VWP, sí necesitan una visa americana B1/B2 aprobada que autorice su entrada al país. El único país de América Latina que forma parte del Programa de Exención de Visa, es Chile.

Los nacionales de México también deberán tener en cuenta que desde el 21 de marzo de 2020, Estados Unidos limitó los cruces fronterizos vía terrestre con México. Las autoridades admiten únicamente cruces para “viajes esenciales”.

De acuerdo a las autoridades del país norteamericano, esta restricción se mantendrá vigente al menos hasta finales de julio de 2021.