Los videos caseros en la red social Tik Tok, son más comunes. Pero este se volvió viral, porque una madre tuvo la puntería perfecta para golpear el celular donde era grabada.

La señora quien estaba limpiando su habitación fue sorprendida por su hijo, al colocar el intro de la canción ‘I got You I Feel Good, la cual fue interpretada por James Brown.

Inmediatamente la madre pegó un salto al escuchar el grito tradicional de Brown, y las risas de su pequeño no se hicieron esperar.

El video lo pueden ver en la cuenta de TikTok @elbryan_sv.

Madre dio golpe certero

Al enterarse la madre, que estaba siendo filmada agarró una sandalia y se la arrojó a su hijo que dio justamente en la cámara del celular.

Al subirse a la red social Tik Tok, las reproducciones no se hicieron esperar y ya alcanzan los 5 millones de usuarios.

Canción icónica

‘I got You I Feel Good, fue un tema que sacó James Brown en 1964, y hasta la fecha no ha perdido su vigencia.

Su intro siempre ha sido colocado en las horas locas de las fiestas y además en varios films.