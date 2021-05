La red social Twitter presentó este jueves Tip Jar, una función que facilita a los usuarios enviar dinero a sus creadores favoritos en el servicio de microblogs.

“Este es un primer paso en nuestro trabajo para crear nuevas formas para que las personas reciban y muestren apoyo en Twitter, con dinero”, dijo la compañía en una publicación de blog .

show your love, leave a tip

now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸

more coming soon… pic.twitter.com/7vyCzlRIFc

— Twitter (@Twitter) May 6, 2021