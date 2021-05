La cantante Natalia Jiménez ha vivido un proceso de cambios importantes desde la llegada del 2021. En enero anunció la separación formal de su esposo Daniel Trueba tras cinco años de relación,

“Yo pedí el divorcio el año pasado… justo hace un año. Entonces, la verdad que ha sido un proceso que hemos llevado en privado, lo más privado que hemos podido hasta que la gente se enteró en enero de este año, justo se enteraron pues… un par de días antes de que de que nosotros firmáramos el acuerdo; entonces estuvo bastante bien”, señaló.

Próximamente, Natalia hará su debut como actriz en la serie Los Mariachis de Netflix. Mientras que la revista Hola habló con la cantante y estas fueron algunas de las preguntas más importantes:

En esta época de cambios, ¿cuál es el balance que haces a nivel personal y profesional?

Aunque ha sido una pesadilla para mí y para todos [la pandemia], he encontrado en la pesadilla una bendición. He sentido que gracias a la pandemia he podido mostrarme como soy, decir : “esto es lo que hay”, “vivo así”, “soy así”, “me veo así sin maquillar”, “mi hija y yo nos llevamos así”, “mi vida está así´, “mi cuenta de banco está así”, y me he librado de tonterías y de preocupaciones de otras personas, de preocupaciones adquiridas y estoy muy feliz de quitarme todas las presiones que tenía antes, de pensar que cada vez que me tomó una foto tengo que salir perfecta, porque ella sale perfecta y no… o sea, no; no tengo porqué. Son mis redes, mi vida, mi todo; hago lo que a mí me da la gana, la vivo como yo quiero y eso es lo que ha hecho un poco la pandemia conmigo, me ha devuelto un poco el ser genuina conmigo misma y ser leal a lo que soy. He dicho: “pues a mí lo que me gusta son las motos a mí no me gustan los yates”. “Me gustan las motos y a mí me gusta el rock; a mí me gusta subirme en un kayak en vez de irme a Dubái”, cosas así.

Hablando de tormentos, ¿cómo va tu proceso de divorcio?

La verdad que agradezco mucho a los medios que me han tratado con respeto, la verdad que yo ya estoy bien. Nosotros pasamos este proceso de divorcio hace un año. Yo pedí el divorcio el año pasado… justo este 28 de abril es un año. Entonces, la verdad que ha sido un proceso que hemos llevado en privado, lo más privado que hemos podido hasta que la gente se enteró en enero de este año. Justo se enteraron pues… un par de días antes de que nosotros firmáramos el acuerdo; entonces estuvo bastante bien. Agradezco que hayamos hecho esto durante la pandemia, porque nos hemos evitado todo esa presión mediática que, además ya de tener un divorcio encima, tener la presión de los medios y todo, lo hubiera hecho muchísimo más difícil y estoy contenta porque eso sólo beneficia a mi hija. Es lo que más me importa, que mi hija se haya visto beneficiada en el caso de que no ha sido algo público, aplastante, un circo. Yo nunca he querido eso y yo también he tratado de llevarlo de la manera más elegante posible. Ya he explicado todas mis cosas en las redes, siempre se pueden ir a mis redes a checar qué es lo que dije, porque no lo voy a repetir.

Con respecto a la niña, ¿qué han acordado?

Estamos súper bien. Tenemos un acuerdo del que no puedo hablar porque es confidencial. Pero bueno, lo que sí pueden saber es que la tenemos al 50 %. Estamos haciendo co-parenting. Yo la tengo una semana, él la tiene una semana. Cuando me voy de viaje, pues él me la puede cuidar. Así que súper bien, estamos súper tranquilos, todo acabó muy bien y pues, así son los procesos de divorcio, al principio siempre es todo como muy dramático y muy difícil.

¿Qué hay de cierto en los rumores que estarías enfrentando una bancarrota?

Mira, las vergüenzas son para los que tienen cosas que ocultar. O sea, yo no tengo nada que ocultar. Mi capítulo 13 [el cual requiere que el deudor amortice algunas o todas las deudas de acuerdo a un plan de pago] es una bancarrota en la que yo pago mis deudas, o sea, yo no estoy perdiendo mi casa, ni mis propiedades, ni mi teléfono, ni nada. Yo tengo todo igual. Lo único que estoy haciendo es pagar mis deudas a un ritmo en el que los puedo pagar sin intereses por 5 años. Entonces, no me estoy ahogando en deudas mientras no tengo trabajo.

Has reiniciado una relación amorosa con Arnold Hemkes, ¿cómo te sientes?