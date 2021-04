Al revisar algunas de las notas más recientes del multimillonario Bill Gates, nos encontramos con sus críticas y observaciones sobre el film Time, una película que presenta las dificultades y la resistencia de una familia.

Gates refiere lo siguiente: “He escrito antes sobre dos libros -Un matrimonio americano y El nuevo Jim Crow- que realmente ampliaron mi comprensión de algunas de las dificultades a las que se enfrentan los negros en EEUU.

Ahora se ha estrenado una película, Time, que está a la altura de ambos.

Gates selaña que el film fue nominado al mejor documental en los premios de la Academia de este año, y puedo ver por qué. No puedo recomendarla lo suficiente.

Vi Time en el Festival de Cine de Sundance el año pasado (antes de que la pandemia de COVID-19 lo impidiera) por recomendación de un amigo que fue productor ejecutivo de la película.

Ya está disponible para su transmisión en Amazon Prime; de hecho, puedes verla gratis esta semana, incluso si no tienes una suscripción a Prime.

En apariencia, Time trata de una madre negra de seis hijos llamada Sibil Fox Richardson que intenta sacar a su marido, Robert, de la prisión estatal de Luisiana.

Fue condenado a 60 años por robo a mano armada; gran parte de la película transcurre cuando lleva casi 18 años en prisión. Sibil -que también se hace llamar Fox Rich- participó en el robo y cumplió ella misma tres años y medio.

If “Time” wins the Oscar this year, it will be the first documentary directed by a Black woman to do so. Garrett Bradley’s talent makes her worthy of that milestone. This is one of the most intimate movies I have ever seen. #itsTIME https://t.co/37x1gfWZgZ

— Bill Gates (@BillGates) April 12, 2021