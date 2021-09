La muerte del actor Michael K Williams sigue en el tapete y este martes la policía de Nueva York dio más detalles sobre las posibles causas del deceso.

El cuerpo policial neoyorquino informó el artista de 54 años de edad, habría fallecido por una sobredosis de drogas, debido a que se encontraron restos de parafernalia de drogas,

Por eso empezaron a buscar a la persona, que supuestamente le dio los estupefacientes a Williams, y que los condujeron a su fallecimiento.

La policía de Nueva York, dijo que hasta el momento no se le ha realizado la autopsia al protagonistas de películas como Lover Craft Country o El Traficante.

Michael K Williams fue encontrado en su apartamento, por un familiar que estaba preocupado debido a que tenía días que no se comunicaba con él.

Se espera que los investigadores den una nueva rueda de prensa, para dar más detalles sobre la investigaciones y si hallaron al responsable, que supuestamente le dio los estupefacientes.

