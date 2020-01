Válido para corazones rotos: Cuatro divertidos consejos para superar una ruptura sentimental

Una parte del libreto de la película clásica «The First Wives Club»dice grandes verdades sobre las rupturas sentimentales con una pareja: «No te enojes, consigue todo».

Nunca es divertido cuando un ex novio o novia te rompe el corazón. No solo existe la incomodidad de tener que decirles a sus amigos y familiares que se acabó, sino que también queda la tristeza de acabar con algo que en su momento tuvo mucho significado.

Sin embargo, el portal clickorlando realizó una nota con una serie de tips que le ayudarán a aliviar su angustia.

Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero ¿de qué tipo de venganza estamos hablando? Comer sus sentimientos seguramente ayuda, pero la escala desafortunadamente nunca miente.

Puedes usar Beyoncé con ellos y comenzar a hacer «limonada», pero tener que reemplazar las ventanas del auto después de golpearlas con un bate de béisbol podría resultar costoso.

Así que no se preocupe. Afortunadamente para ti, si te ha tocado enfrentar una situación similar en los últimos tiempos, aquí se reúnen algunas formas diferentes para que tengas tu ‘mejor venganza’.

1) Nombra una serpiente después de tu ex

Paula Abdul nos dijo que las serpientes son insensibles, al igual que tus ex, entonces, ¿por qué no nombrar a una serpiente después de ellas? El zoológico de Sydney está organizando un concurso y el ganador nombrará a una serpiente después de su ex.

2.) Cambie su contraseña de Netflix

Si has estado en una relación a largo plazo, es probable que hayas compartido una contraseña de Netflix o Hulu con tu ex. No hay mejor manera de vengarse que cuando están listos para ver «The Office» por enésima vez y no pueden obtener su solución de Michael Scott.

3.) Mejora tu vida

Beyoncé dijo una vez: «La mejor venganza es tu papel», y nunca se han dicho palabras más verdaderas. Si tu pareja te abandonó, ¡es hora de mejorar tu vida! Peinarse, quizás ir al gimnasio varias veces o incluso solicitar un trabajo mejor remunerado. Usa tu corazón roto para alimentar tu regreso.

4.) Hazte público

En primer lugar, solo debes hacerlo público si tu ex te engañó. Si solo fue una triste situación de «no eres tú, soy yo», entonces quédate en Facebook, pero si esta persona fue a tus espaldas y te engañó, entonces debes ir a lo grande o ir a casa, como lo hizo una mujer en un partido de fútbol . Levantó un cartel que decía: «Mi ex novio infiel está mirando desde el sofá». Totalmente genial.