Si tu WhatsApp dejó de funcionar en tu celular debes estar alerta para evitar que los hackers se apoderen de tu cuenta, reportó depor

Miles de personas en el mundo gustan chatear por allí. Lo mejor de todo es que la app tiene una serie de características que otras de similar función no cuentan.

Pero, al funcionar con conectividad a internet, WhatsApp también está expuesta a los peligros de los ciberdelincuentes.

Muchos de ellos ofrecen, por una determinada suma, a hackear cuentas sin ningún tipo de restricción.

Nothing comes between you and your privacy. Messaging with a business is optional, and their chats are clearly labeled on the app. You are in control.

For more information, please read: https://t.co/55r1Qxv2Wi pic.twitter.com/HswXxRylHo

— WhatsApp (@WhatsApp) February 18, 2021