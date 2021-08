La complicada situación que se ha originado en Afganistán, con la toma del poder de los Talibanes, hizo que 640 afganos se subieran a un avión de carga militar estadounidense, que llegó al aeropuerto de Kabul.

Según la página web Defense One, la aeronave con capacidad para 800 personas, fue abordada por los ciudadanos quienes esperaba en la pista del terminal aéreo de la capital afgana.

El Boeing C-17 Globemaster III que tiene como base sede en Dellaware, bajo el nombre Reach 871, se trasladó hacía Qatar para dejar a los pasajeros afganos.

Conversaciones del controlador aéreo difundidas por la revista Forbes revelan que los militares al cargo del transporte estimaban en unos 800 los pasajeros al bordo del C-17.

En las redes sociales se observó como un centenar de afganos subiéndose a la aeronave superando su capacidad, incluso poniendo su vida en peligro al colocarse en las alas.



Desde la salida de Asharf Ghani, hay un clima de zozobra por el regreso del gobierno talibán, al cual consideran de sanguinario y ortodoxo.

Este martes las autoridades del aeropuerto de Kabul, indicaron la situación estaba controlada, aunque había una tensa calma debido a los hechos ocurridos el lunes.

“Otro día en el HKIA de Kabul. La situación está bajo control”, aseguró el representante civil de la OTAN para Afganistán, Stefano Pontecorvo, en la red social Twitter.

Runway in HKIA #Kabul international airport is open. I see airplanes landing and taking off #Afghanistan pic.twitter.com/9nueT20G7W

— Stefano Pontecorvo (@pontecorvoste) August 17, 2021