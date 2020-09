Una pregunta: Si les regalaran una enorme, hermosa y vieja casa, ¿se irían a vivir ahí? Antes de que respondan de forma acelerada, han de saber que la casa en cuestión está asilada en un lugar donde siempre hay neblina. Pero esperen. Esa casa, la cual se construyó hace 100 años, esconde secretos un tanto aterradores sobre muerte, espíritus, espantos y traumas de la niñez. ¿Se irían a vivir a esa casa aunque se la regalaran?

Por Redacción Miami Diario

La respuesta, al menos la más obvia, es un no. Pero por alguna extraña razón, en las series y películas siempre hay una familia dispuesta a retar lo sobrenatural. Y ese fue el caso, por supuesto, de la familia Crain en la serie The Haunting of Hill House, la cual estaba liderada por padre y madre acompañados de sus cinco hijos. Como pudimos ver en la primera temporada, las cosas no salieron nada bien.

Y tal parece que las cosas no mejorarán en la secuela titulada The Haunting of Bly Manor, la cual acaba de estrenar su primer avance:

Esta segunda entrega de la antología está basada en la obra The Turn of the Screw de Henry James escrita en 1989. Así que sí, podemos esperar detalles más aterradores. ¿Y cómo podemos estar tan seguros? El nombre de Mike Flanagan es la razón. El director de Doctor Sleep, vuelve para liderar esta producción después del enorme éxito de The Haunting of Hill House en 2018.

Como recordamos, esta entrega se convirtió en una de las más exitosas de Netflix, y las críticas apoyaron su estreno. Esta primera parte estuvo basada en la novela homónima de Shirley Jackson de 1959.

Fuente: Cnet

