La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), pensaba que con la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, la guerra de carteles en México desaparecería. Pero esto no ha sido así

Pero esto no ha sido así, más bien se ha fortalecido y ha generado más caos, en ese estado mexicano desde que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del cartel Jalisco Nueva Generación tomó el testigo.

“El Mencho” tomó el control de la región, luego que “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa fue detenido en el 2016 y extraditado a los Estados Unidos.

Las acciones que ha tomado “El Mencho”, han sido mucho más sanguinarias que la de su antecesor “El Chapo” Guzmán, por los cuerpos policiales está tras la búsqueda de este antisocial por todas las vías.

“El CJNG es nuestra prioridad número uno en este momento”, afirmó Bill Bodner, agente especial a cargo de la división de campo de la DEA en Los Ángeles, California.

La oscura historia de “El Mencho” no es conocida por muchos, excepto quizás por qué ha sido tan difícil encontrarlo.

The New Chapo: An inside look at the hunt for El Mencho, Mexico's bloodiest drug lord https://t.co/NjHfWfTzoC

— I Make it look Easy (@theQspot) March 1, 2021