Hemos contado que no todos los equipos cuentan con el músculo financiero real para poder dar con el fichaje de Lionel Messi. De hecho, son contados con los dedos de una mano, pues es una operación realmente millonaria y ante eso surge un nombre y un equipo como principal candidato: Sheikh Mansour, propietario del Manchester City.

El jeque, miembro de la familia real de Abu Dhabi, tiene 48 años de edad y se le atribuye una fortuna que supera los 25.000 millones de euros (30 mil millones de dólares).

Es conocida su estrecha relación con el rey Juan Carlos I de Borbón, esto se hizo realmente conocido después que se revelaran unas cartas que Corina Larsen, su última amiga, le enviara en marzo de hace un año, donde hablaba de un escándaloso regalo de dos Ferraris por parte del emiratí, según reporta una nota de Infobae.

Destaca esta nota que los vínculos entre Mansour y Juan Carlos I “son tan estrechos que no solo a través de este puente, el jeque pensó en realizar una oferta para adquirir el Real Madrid (uno de los únicos cuatro clubes españoles de la Liga que no es una sociedad anónima) –aunque su titular, Florentino Pérez, uno de los mayores agitadores de políticas “anti-jeques” en los clubes europeos, la rechazó de plano- sino que incluso se llegó a decir que el Manchester City fue la salida mejor ideada entre el propio Pérez y el presidente del Atlético Madrid, Enrique Cerezo, para que Sergio Agüero no pasara directamente de uno al otro club de la capital española”.