Mientras la pandemia del coronavirus está casuando muertes en todo el mundo, en Wuhan, lugar donde se originó el nuevo coronavirus, organizó lo que llamaron como un “concierto de piscina”, lo que ha causado la indignación del planeta.

En fotos y vídeos que realmente llaman la atención se muestra a cientos de personas aglomeradas en el Wuhan Maya Beach Water Park, lugar donde se dio este evento, que además contó con muchas otras actividades y donde la distancia social no fue algo que se llegó a tomar en cuenta.

No se apreció ningún protocolo de seguridad para evitar contagiarse.

Aquí se puede ver un vídeo:

Covid-19 : Am I a joke to you?

This is wuhan pool party which consists thousands of Chinese people partying While other countries face this pandemic:))))))

pic.twitter.com/xaggizEaLq

