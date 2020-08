Puede que la gran bomba informativa del verano, al menos en lo que respecta a la industria cinematográfica, haya sido la decisión tomada por Disney de estrenar ‘Mulan’ directamente en su plataforma de streaming Disney+.

Una maniobra comercial inédita tratándose de un largometraje presupuestado en 200 millones de dólares que, pese a haber sido calificada como “excepcional” por el presidente ejecutivo de la Casa del Ratón, podría sentar un peligroso precedente para la ventana de exhibición tradicional.

El cambio de planes de Disney frente al lanzamiento de ‘Hamilton’, que debería haber sido uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año y terminó debutando online el pasado 4 de julio, ya levantó ampollas entre un gremio de exhibidores que ve peligrar aún más si cabe su modelo de negocio; ya afectado severamente por una pandemia de coronavirus que mantiene un gran número de salas a lo largo del planeta cerradas o con limitaciones de aforo.

Las reacciones por parte de dueños de cines, tal y como recoge el medio Deadline, no se han hecho esperar. Algunas de ellas, como la de este dueño de una cadena cines dine-in —con servicio de restaurante— norteamericana, apuntan con preocupación al descomunal margen de beneficios potenciales que obtendría Disney con ‘Mulan’ al no tener que compartir los ingresos en taquilla.

“¡Ya no necesitan partners de exhibición! ¿Por qué ibas a compartir tus beneficios con una compañía externa? Piénsalo bien: si el 10% de sus suscriptores compra ‘Mulan’, Disney hace 181 millones de dólares. Si el 50% alquilan ‘Mulan’, ¡son 906 millones! ¡Es dinero que Disney se queda íntegramente!

Esto es un golpe mortal a los cines. ¿Acabamos a perder a Disney como proveedor? Piénsalo, cada exhibido tiene que reajustarse y empezar de cero con sus acuerdos de alquiler. Si todos los estudios van a hacer PVOD, tenemos que negociar nuestras condiciones por índices de ocupación; las películas calificadas R no se exhibirán a las 10 de la mañana nunca más, lo harán a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche. Nos acabamos de convertir en un restaurante con un nivel superior de entretenimiento. Si eres un cine de 20 salas en un centro comercial, estás jodido”.

Estas palabras no resultan, en absoluto, descabelladas. A finales del pasado mes de abril, The Wall Street Journal reportó que Universal recaudó 100 millones de dólares en tan sólo tres semanas con su estreno de ‘Trolls 2: Gira Mundial’ en PVOD. Una suma de beneficios mayor que la obtenida con la primera parte durante cinco meses en salas de cine, y que ha llevado a la firma de un acuerdo entre la productora y la cadena de exhibición AMC que reduce de 90 a 17 el número de días que debe proyectarse un filme antes de su salto al mercado online.

Eric Handler, miembro de la consultora de mercado estadounidense MKM Partners, además de achacar la decisión a las particularidades de la realidad actual, invita a observar la estrategia de Disney con cautela y a esperar datos de ingresos antes de intentar predecir qué ocurrirá en el futuro.

El punto de vista de un anónimo dedicado a la financiación de largometrajes coincide con el de Handler al salas las circunstancias inusuales del mercado actual, y confía en que el caso de ‘Mulan’ no vaya a cambiar a largo plazo los hábitos del consumidor y el negocio de la exhibición tradicional.

“Disney no tiene ingresos actualmente, están perdiendo dinero con los parques de atracciones, no pueden comenzar a producir en televisión. Si el 50% de los suscriptores la alquilan… bueno, es un pronóstico idealista. Pueden hacer entre 300 y 400 millones de dólares, pero no creo que cambie nada a largo plazo en lo que respecta a ir al cine. No creo que puedan hacer esto con frecuencia. Aún hay mucho dinero que hacer en la ventana de exhibición cinematográfica. Las circunstancias del mercado son inusuales. La gente prefiere tener una experiencia cinematográfica con su familia antes que estar recluidos”.

El comentario hacia las pérdidas económicas no se limita exclusivamente a los parques temáticos. Las acciones de Disney han caído un 19% desde el comienzo del año, y se han reportado pérdidas de 4.700 millones de dólares durante el último trimestre, entre las que destacan los 709 millones de la división de streaming; cifras que han obligado a aplicar medidas, incluyendo despidos de 100.000 empleados, el recorte del salario de los ejecutivos en un 50%, y la petición de una línea de crédito de 5.000 millones de dólares.

Todo esto sugiere que el estreno de ‘Mulan’ es una medida extraordinaria para recuperar liquidez, pero si regresamos a la línea de fuego de los dueños de cines, nos encontramos con la misma batalla de siempre. Leyendo a Rick Roman, dueño de una sala independiente en Kentucky, queda claro que pueden cambiar muchas cosas a partir de ahora, pero que la pugna entre la “experiencia cinematográfica” y la pequeña pantalla, perdurará hasta que no haya vuelta atrás en un sentido, o en otro.

“Disney debería dar a mi cine y a todos los cines la oportunidad de estrenar ‘Mulan’. La proyectaría aunque estuviese en PVOD. Ver ‘Mulan’ en la gran pantalla es una experiencia muy diferente a verla en una televisión. Apuesto que vendería el mismo número de entradas aunque esté disponible en casa. La gente quiere la experiencia de ver películas en la gran pantalla”.

