Te presentamos un nuevo reto viral Solo tienes que ubicar los 16 rostros y animales en la imagen que es tendencia en redes sociales. Para ello, debes tomarte un tiempo antes de poner el cronómetro, reportó depor

Ojo, debes tener mucha precaución para dar con la respuesta. Solo dispones de 30 segundos.

Muchos de los retos que se viralizaron en las últimas semanas en redes sociales han sido fáciles.

Sí, aunque no lo creas, su complejidad no es a tal grado que no se pueda realizar, sino que tienen una dificultad combatible, aunque muchos han caído en la trampa.

Lo cierto es que la crisis del coronavirus ha dado rienda suelta a la creatividad de los internautas.

En ese sentido, la gama de virales va desde los desafíos visuales, pasando por retos, videos y test de personalidad que han calado perfectamente en los usuarios, quienes buscan recrearse y conocerse un poco más.

Muchos aprovechan la coyuntura para no gastarsu tiempo en frivolidades y superarse a sí mismo día a día.

Como consecuencia de esta ola de virales, hoy te traemos uno que no será nada fácil.

Imagen viral

Te animamos a asumir este reto viral. Revisa la imagen -que te presentamos en todo su esplendor- para buscar esos 16 rostros y animales que te pide hallar la imagen tendencia.

Eso sí, trata de hacerlo en menos de 30 segundos. Ahora, si no logras encontrarlos, más abajo te mostramos la solución.

Como podrás observar en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. ¿Necesitas más tiempo?

No te preocupes, tómate uno 10 segundos más, pero no abuses de ese tiempo límite.

Solución del reto

¿Tuviste algún problema al intentar encontrarlo? Sí, imaginamos que al haber llegado hasta este párrafo es porque no diste con la respuesta, el viral te superó.

Pero no te preocupes ni te sientas mal. Es completamente normal, pues estos retos requieren de mucho tiempo y paciencia para ser resueltos.

Descuida, que si no llegaste a formar parte del selecto grupo que consiguió cumplir este desafío, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Recuerda que este es uno de los desafíos más complicados con lo que te vas a topar en los últimos días, aunque no es imposible de resolver.

Te darás cuenta cuando veas la tercera imagen de nuestra galería y sepas que la respuesta.