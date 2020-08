Marco Rubio, senador por el estado de Florida, afirmó que su país y la comunidad internacional deben rechazar otras elecciones ilegítimas en Venezuela, según reportó lapatilla

El político enfatizó que la única institución legítimamente electa por el pueblo venezolano -que aún prevalece en el país- es la Asamblea Nacional (AN). “A pesar de las maniobras dirigidas por el sindicato criminal de Maduro que también manipula y controla el Consejo Nacional Electoral (CNE), las fuerzas de seguridad de Venezuela y los colectivos. No podemos olvidar que Maduro es el líder de una mafia criminal y no de un gobierno representativo”.

Rubio reiteró que Maduro ha sido sancionado por conspirar y participar en el tráfico ilícito de drogas con organizaciones criminales y terroristas, incluyendo las disidencias de las Farc e integrantes del ELN.

“Juan Guaidó es el líder de esa nación hasta que se convoquen elecciones libres, justas, y transparentes”, puntualizó.

Rubio envió el siguiente mensaje: “Mi mensaje para el pueblo venezolano y los defensores de la libertad y la democracia es reiterarles que llevar a cabo una elección con el dictador Maduro no es ni viable, ni aceptable. Unos comicios con el narco dictador estarían caracterizados por manipulación y fraude en el sistema electoral. Elecciones con Maduro tendrían irregularidades que solamente resultarán en más violaciones del estado de derecho por parte de la dictadura. Mi único deseo como legislador estadounidense es que vuelva la democracia a Venezuela. Sé que han sido años de lucha pero tenemos que seguir con fuerza, unidad y esperanza. El pueblo americano está con ustedes, y los Estados Unidos los apoya”.

