Las noticias de la familia real británica del príncipe Andrés revelan que él ha estado comprensiblemente fuera del centro de atención dada su conexión aún inexplicable con el pedófilo condenado muerto Jeffery Epstein. Este momento, simplemente no tiene buen aspecto para la monarquía.

Según Graham Smith, director ejecutivo de Republic, el bagaje de Andrés sigue afectando negativamente a la monarquía, haciéndola “vulnerable”.

Smith es un antimonárquico y, según él, la Familia Real puede ser “empujada” una vez que la reina esté “fuera del camino”. No es imparcial aquí, ya que la misión de su grupo es la abolición de la monarquía. Aún así, puede tener algo de razón sobre la toxicidad del príncipe Andrés.

Entró en detalles en el podcast de Republic sobre por qué el escándalo de Andrés y Jeffrey Epstein podría ser un punto de inflexión para la monarquía. “La monarquía siempre ha estado muy bien protegida hasta los años 80”, dijo. “Quiero decir que todavía lo es hasta cierto punto, pero no mucho. Entonces, durante la mayor parte de la era moderna democrática, la Reina ha estado allí, protegiendo “.

“Me parece que es increíblemente vulnerable debido al daño hecho por Andrés. Además del impacto de sus malas decisiones con respecto a Harry y Meghan “, dijo Graham Smith de Republic.

Continuó diciendo: “Ciertamente, durante los últimos 10 años, varias personas han dicho que les gusta la Reina, pero que no soportan al resto. Sería muy rico si tuviera una libra por cada vez que alguien dijera eso. No se va a caer así “.

También ofreció su opinión sobre cómo enfrentan los problemas diciendo: “Si se los deja a sus propios dispositivos, solucionarán una crisis, la cubrirán y seguirán adelante. Por eso se trata de generar el impulso para impulsarlo cuando llegue el momento. Creo que será mucho más fácil empujar cuando la Reina esté fuera del camino “.

