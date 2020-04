¡En el ojo del huracán! Se revelan los mensajes entre el príncipe Harry y el papá de Meghan Markle poco antes de su boda

Nuevos documentos judiciales muestran la comunicación entre Meghan Markle, su padre Thomas y el Príncipe Harry, en los días previos a su boda real.

Por redacción MiamiDiario

La duquesa de Sussex, en respuesta a una demanda contra Associated Newspapers, saca a la luz los intercambios que ella y Harry intentaron establecer con su padre en el «período previo a la boda» donde iba a caminar con su hija por el pasillo el 19 de mayo de 2018.

El 14 de mayo de 2018, Thomas Markle confirmó que no asistiría a la boda, y después de tratar de llamarlo durante unos 30 minutos, Harry le envió un mensaje de texto a Thomas, según los documentos.

‘¡Tom, Harry otra vez! Realmente necesito hablar contigo. No necesita disculparse, entendemos las circunstancias, pero hacerlo público solo empeorará la situación ”, fue un mensaje de texto de Harry desde el dispositivo celular de Meghan el 14 de mayo de 2018, según los periódicos.

«Si amas a Meg y quieres corregirlo, llámame ya que hay otras dos opciones que no implican que tengas que hablar con los medios, que incidentalmente crearon toda esta situación», escribió. “Así que por favor llámame para que pueda explicarte. Meg y yo no estamos enojados, solo necesitamos hablar contigo. Gracias».

«Oh, hablar con la prensa será contraproducente, confía en mí, Tom. Solo nosotros podemos ayudarte, como lo hemos estado intentando desde el primer día”, le dijo Harry a su suegro.

Thomas Markle supuestamente no respondió a la pareja en ese momento, y luego compartió con TMZ que había ido al hospital después de experimentar un ataque cardíaco, que fue donde Meghan se enteró, según los documentos. Finalmente se perdió la boda.

Más intentos

Además, la duquesa, de 38 años, hizo más intentos de contactar a su padre el 15 de mayo de 2018 y le explicó que estaba «muy preocupada» por su salud y le ofreció un detalle de seguridad para estar a su lado.

Según los documentos, en respuesta a un mensaje de su padre, Meghan Markle envió un mensaje de texto el 15 de mayo, escribiendo: «Te he estado contactando todo el fin de semana pero no estás respondiendo ninguna de nuestras llamadas o respondiendo a ningún mensaje de texto…Muy preocupada por tu salud y seguridad y he tomado todas las medidas para protegerte, pero no estoy segura de qué más podemos hacer si no respondes…¿Necesita ayuda? ¿Podemos enviar al equipo de seguridad nuevamente? Lo siento mucho saber que estás en el hospital pero necesitas que te pongas en contacto con nosotros… ¿En qué hospital estás?».

Luego, Meghan envió un mensaje de seguimiento a su padre unos 10 minutos después, según muestran los documentos.

«Harry y yo tomamos una decisión el día de hoy y estamos enviando a los mismos tipos de seguridad que rechazaste este fin de semana para estar presentes en el terreno para asegurarte de que estés a salvo. Estarán a tu disposición tan pronto como lo necesites «, dijo su mensaje, de acuerdo con los documentos de la corte. «Por favor, llámame lo antes posible…todo esto es increíblemente preocupante, pero tu salud es lo más importante».

Harry también reveló que la pareja tomaría acciones legales

La presentación legal alega que Thomas Markle rechazó la oferta de seguridad de su hija, pero dijo que estaba bien.

Según la presentación, Meghan recibió una llamada perdida a las 4.57 de la mañana del 19 de mayo de 2018, la mañana de su boda, pero supuestamente no recibió ningún mensaje de texto o más llamadas perdidas de Thomas después.

En diciembre de 2018, Thomas alegó que Meghan lo había «fantasmado» .

Como se informó anteriormente, el Príncipe Harry emitió una declaración en octubre pasado condenando a la «prensa sensacionalista británica» por emprender una «campaña despiadada» contra Meghan que se ha intensificado durante el año pasado» durante el transcurso de su embarazo y mientras criaba al hijo de la pareja, Archie.

Según un portavoz legal que representa a Meghan Markle, presentó un reclamo en ese momento contra el Correo el domingo, y su empresa matriz, Associated Newspapers, alegando «la publicación intrusiva e ilegal de una carta privada escrita por ella«. Aunque la declaración no mencionó la carta específica, The Guardian había informado que el Mail on Sunday publicó una carta escrita por Meghan Markle a su padre separado.

No se prestarán para ‘historias falsas’

En ese momento, en un comunicado a Entertainment Tonight , un portavoz del Mail on Sunday dijo: «The Mail on Sunday mantiene la historia que publicó y defenderá este caso enérgicamente. Específicamente, negamos categóricamente que la carta de la duquesa haya sido editada de cualquier manera que haya cambiado su significado «.

Harry ha tenido una relación incómoda con los medios, a quienes culpa por la muerte de su madre, la princesa Diana. Murió en un accidente automovilístico en París en 1997 mientras era perseguida por paparazzi.

El domingo, la pareja, que desde entonces se ha alejado de sus vidas como miembros de la realeza y ahora pasan su tiempo en Los Ángeles, California, envió cartas a varios tabloides británicos diciendo que ya no cooperarán por lo que llaman » historias distorsionadas, falsas o invasivas».

El duque y la duquesa de Sussex enviaron cartas escritas a los editores de The Sun, Daily Mail, Daily Express y Daily Mirror diciendo que no «se ofrecerán como moneda para una economía de clickbait y distorsión«. Dicen que las historias basadas en «chismes salaces» han cambiado la vida de conocidos y extraños por igual.

La carta, publicada el lunes por el representante de la pareja, dice que Harry y Meghan tendrán un «compromiso cero» con los periódicos, pero dice que la pareja «cree que una prensa libre es la piedra angular de cualquier democracia».

En enero, la pareja anunció que darán «un paso atrás» como miembros principales de la familia real y, en cambio, trabajarán de manera independiente, dividiendo su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte.

Con información de FoxNews

