Finlandia ha lanzado un plan para atraer a extranjeros profesionales, a laborar en el frío país escandinavo.

El plan denominado “90 Day Finn”, tiene como propósito que una persona graduada en cualquier rama se desenvuelva en Finlandia y pueda optar por tener un empleo después del tiempo establecido.

Este plan ha colocado a Finlandia , que es catalogado como uno de los más fríos de Europa en el radar, de aquellos profesionales que no tienen cabida en sus países.

La agencia de empleo del país proporcionará a los 15 seleccionados un vehículo que los recogerá en el aeropuerto. Además tendrán orientación cultural, experiencias típicas finlandesas, instalaciones de trabajo a distancia, introducciones a las redes comerciales locales y toda la documentación necesaria para una estancia en el tiempo estipulado.

El programa costea los gastos de los pasajes aéreos y del alojamiento, pero si la prueba sale bien, todos los trabajadores podrán solicitar la residencia permanente.

You are my baby for life I love you Finn Wolfhard no matter what I’m your everything I always love you and care about you Finn I’m going to buy you some thing of the Beatles I hope you like it and was sent to you in the mail to your house my sexy beautiful Finn Wolfhard handsome

— tasha wants more mamma mia moots (@90selwheeler) February 4, 2021