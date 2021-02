Los Florida Panthers tienen el porcentaje de puntos más alto en la NHL.

Los Panthers son uno de los mejores equipos de esta temporada, ganando cuatro de sus últimos cinco juegos, reportó Litter Boxcats.

Este miércoles juegan contra los Dallas Stars por el segundo de tres seguidos en casa.

Los Panthers tienen marca de 6-2-1 en casa y tienen el quinto promedio de goles más alto por juego con 3.41.

Jonathan Huberdeau está demostrando por qué es un jugador de élite en la NHL liderando a los Panthers en anotaciones y anotando ocho puntos en sus últimos cinco juegos. Aleksander Barkov está produciendo como un centro superior en el equipo con seis puntos en sus últimos cinco juegos, lo que lo convierte en dos líneas equilibradas que pueden ser difíciles de manejar para cualquier equipo.

