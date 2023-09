“Goteaba por el pasillo”: reacciones sobre pasajero de Delta que defecó a bordo

La experiencia de viajar a un país extranjero suele estar llena de emoción y anticipación, con la promesa de explorar nuevas culturas y disfrutar de delicias culinarias. Sin embargo, para los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Delta con destino a Barcelona, España, la emoción se convirtió en asombro cuando un incidente inusual los obligó a regresar a Atlanta en medio del viaje.

En un episodio que quedará grabado en la memoria de los viajeros, un vuelo comercial se vio forzado a realizar un aterrizaje de emergencia debido a la repentina aparición de un caso de diarrea explosiva a bordo. Lo que comenzó como un vuelo de rutina pronto se convirtió en una pesadilla olfativa que ninguno de los presentes esperaba.

La causa detrás de esta perturbadora experiencia fue la enfermedad estomacal de uno de los pasajeros, quien, incapaz de aguantar, defecó a lo largo del avión. El momento se viralizó en las redes sociales y ahora, días después del incidente, quienes estaban abordo del vuelo dan su versión de los hechos.

El piloto del vuelo DL194 había avisado al control de tráfico aéreo de que había “un problema de riesgo biológico” con “un pasajero que ha tenido diarrea durante todo el trayecto”.

Marie Beals-Basinger, una de las viajeras, afirmó a el Daily Mail que “fue una experiencia por la que espero que nadie tenga que pasar”. Por su parte, Dee W., compartió su experiencia en X (anteriormente llamada Twitter), describiendo la desagradable situación. “Era bastante malo… El desinfectante con olor a vainilla que usaron sólo hizo que oliera peor”.

“Goteaba por el pasillo, olía horrible”, tuiteó otra persona sobre la experiencia.

Un médico que se identificó como Charles, quien viajaba en el avión, afirmó que el pasajero simplemente no pudo llegar al baño a tiempo. “Aquello era un festival; lo habían tapado, pero había desde medio avión hasta que sales todo lleno de diarrea”, describió.

El video publicado originalmente por Xansby Swanson fue grabado por su hermano, que estaba a bordo de la aeronave. Afortunadamente, él se tomó las cosas con humor, asegurando que “era lo más divertido que había vivido”.

El piloto tomó la decisión de regresar a Atlanta, donde el avión había despegado solo dos horas antes, para abordar la situación. Recibieron a la aeronave con vehículos de emergencia y paramédicos que atendieron al pasajero enfermo.

