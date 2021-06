La situación es cada vez más complicada en Surfside, lugar donde se derrumbó un edificio el jueves pasados. Los familiares aún no han recibido una respuesta sobre el paradero de los desaparecidos y más bien lo que han obtenido son llamadas aterradoras, como le ocurrió a un hombre.

Jake Samuelson aún no sabe el paradero de sus abuelos, quienes vivían en Champlain Towers South, el cual se desplomó y hasta los momentos hay cinco fallecidos y 159 personas desaparecidas.

Lo que si ha recibido Samuelson es una infinidad de llamadas a su teléfono fijo, atemorizándolo sobre el estado de sus ancestros.

Samuelson dijo que la primera llamada del número de sus abuelos llegó alrededor de las 9: 50 pm ese mismo fatídico día.

“Estábamos todos sentados en la sala de estar, toda mi familia, Diane, mi madre, y nos quedamos impactados y no pensamos nada porque contestamos y estaba estático”, dijo el hombre a las televisoras.

Jake Samuelson told local outlet WBLG that he has received at least 16 calls from the number of his missing grandparents, Arnie and Myriam Notkin. https://t.co/XOPXtJl6G3

— Maria Bonanno (@MariaBonanno9) June 27, 2021