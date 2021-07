Aunque la relación terminó en marzo, la ruptura de la artista de origen puertorriqueño Jennifer López (JLo) y el expelotero dominicano Alex Rodríguez aún está dando de que hablar.

En días reciente la artista que se dio a conocer en el mundo del espectáculo, por su papel en la película Selena, reveló detalles que impactaron a más de uno.

JLo indicó en una entrevista a Apple Music, que se sentía plena estando sola, y que no sentía la necesidad de estar acompañada.

“Me di cuenta que estaba bien conmigo misma y que la felicidad empieza en mí”, reconoció sin filtros. Más claro, imposible.

Sorprendida con lo que sucedió

JLo de 51 años de edad, indicó que las cosas suceden de forma repentina, y que en ningún momento tenía pensado acabar su relación con el exjugador A-Rod de los Yankees de Nueva York.

“Hay cosas que ocurren de repente y que jamás hubieras esperado que sucedieran”, cuenta todavía sorprendida con lo que pasó.

Expresó que cuando las cosas no fluyen en una relación, debe haber un cambio drástico, para que todo se reacomode y siga su cauce.

“Una vez te sientes bien y llegas a la conclusión de que esto no es bueno para mí o esto no se siente bien y sabes que necesitas hacer un cambio, no por los demás sino por ti, las piezas empiezan a caer en su lugar”, explicó la artista de forma serena.

JLo reavivó la pasión con un viejo amor

Se pensaba que JLo se tomaría un tiempo para reflexionar, pero eso no fue así, porque al poco tiempo de haber terminado su relación con el expelotero, empezó a reavivar la química con el actor Ben Affleck, con quien tuvo una relación por dos años, entre 2002 y 2004.

“Las cosas pasan”, dijo sobre todo lo ocurrido en su vida recientemente, sin especificar ni dar nombres.

Indicó que en la actualidad vive su amor con el protagonista de Batman, con mayor madurez, que hace casi 20 años cuando se relacionaron por primera vez.