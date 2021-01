El 2021 no empezó con el pie derecho para una de las aplicaciones más importantes de mensajería de texto, Whatsaap.

La aplicación, que pertenece a Facebook presentó a principio de año una nueva política de privacidad que sorprendió a muchos.

La compañía matriz Facebook dice que necesita cambiar esta política para ayudar a operar y mejorar sus ofertas. En términos más generales, casi todos los 21.500 millones de dólares en ingresos generó la empresa en el tercer trimestre de 2020 llegaron de anuncios, y no hay ninguno en WhatsApp.

Por tal motivo la compañía quiere poner a disposición anuncios más específicos a las personas que están en Facebook e Instagram , a sabienda de los hábitos de uso en WhatsApp y permitiendo que las compañías acepten pagos en WhatsApp por elementos en los que, por ejemplo, se hizo clic en los anuncios de Instagram.

A raíz de estas nuevas normas emanadas, por la empresa que lidera Mark Zuckeberg, algunos jefes de gobierno, sobre todo en Europa han impulsado la utilización de otras aplicaciones de mensajería de textos.

Tal es el caso del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien decidió abandonar Whatsaap y mudarse a la aplicación Signal, es respaldada por Elon Musk.

Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.

— Signal (@signalapp) January 7, 2021