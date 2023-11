Adam Sandler y Bill Burr lideran elenco de “Leo”: cinta animada con profundo mensaje para adultos

Hace poco más de una semana “Leo” llegó a la pantalla de Netflix y ya es la cinta animada favorita de muchos. La película, lejos de ser un musical para niños, trae un profundo mensaje para los adultos.

Así que, si la historia de un lagarto parlante te parece demasiado infantil, dale una oportunidad a “Leo”. Es posible que una hora y 46 minutos después, suspires, te seques una lágrima y tengas un nuevo e importante aprendizaje.

“Leo” está protagonizada por Adam Sandler, quien le da la voz al lagarto mascota que desea aprovechar su último año de vida viviendo intensamente. La coestrella es Bill Burr, quien hace de “Squirtle”, una tortuga fatalista que cae en la envidia en contra de su compañero.

Además, en esta nueva cinta animada de Netflix actúan las hijas y la esposa de Adam Sandler. Sunny Sandler, Jackie Sandler y Sadie Sandler les dan vida a dos estudiantes y a una mamá dentro de la trama.

De qué se trata “Leo” de Netflix

“Leo” cuenta la historia de un lagarto que ha vivido por 74 años como la mascota de un salón de clase en una escuela de Florida. Un día se entera que tal vez le queda un año de vida y decide hacer realidad sus sueños más alocados.

Para poder escapar del cautiverio, Leo se las ingenia para que los estudiantes lo lleven cada fin de semana a sus hogares. Sin embargo, lejos de encontrar la libertad, el lagarto se convierte en su maestro y les regala importantes enseñanzas.

Con cada niño vive una experiencia única y al final termina comprendiendo que su verdadera misión de vida está más allá de las alocadas aventuras que deseaba cumplir antes de morir.

Enseñanzas que deja “Leo” de Netflix

Según Glamour, el propio Adam Sandler contó que Leo les enseña a los padres a escuchar a sus hijos. “Mi esposa me lo ha dicho durante mucho tiempo. A veces reacciono rápidamente cuando me dicen algo y luego mi esposa me dice: ‘no creo que fuera necesario que dijeras todo eso. Creo que solo querían hablar contigo’”.

Otros grandes aprendizajes que deja “Leo” son: lo inútil que es luchar contra el paso del tiempo, la importancia de examinar las prioridades de vida, el poder de saber escuchar, el valor de las relaciones y la sabiduría que llega con la madurez.

Pero lo más resaltante en “Leo” es ese guiño que le hace a lo significante de poder elegir entre lo creemos querer y lo que en verdad disfrutamos hacer. Además de la certeza de que nunca es tarde para comenzar de nuevo.

Todo esto, matizado con un travieso humor, canciones, bailes y un reconfortante mensaje de que vivir plenamente no tiene precio, ya sea dentro de un terrario en un salón de clases o corriendo libre en los Everglades.

Ghosted by a chameleon I would never recover 😭

Leo is now streaming! pic.twitter.com/qaFfiiyatz — Netflix (@netflix) November 26, 2023

Quién es quién en “Leo”, versión inglés

– Adam Sandler le da voz a Leo

– Bill Burr le da voz a Squirtle

– Cecily Strong le da voz a la Sra. Malkin

– Jason Alexander le da voz al papá de Jayda

– Jackie Sandler le da voz a la mamá de Jayda

– Sadie Sandler le da voz a Jayda

– Sunny Sandler le da voz a Summer

– Rob Schneider le da voz al director de la escuela

– Heidi Gardner le da voz a la mamá de Eli

– Nick Swardson le da voz a Bunny

– Nicholas Turturro le da voz al padre de Anthony

– Robert Smigel le da voz a Miniature Horse

– Jo Koy le da voz al entrenador Komura

Quién es quién en “Leo”, versión español

– Leo es Gerardo García

– Squirtle es Mauricio Castillo

– Sra Malkin es Gaby Cárdenas

– Summer es Danna Alcalá

– Jayda es Regina Tiscareño

– Eli es Leo Novoa

– Skyler es Constanza Ortiz

– Anthony es Oliver Barba

– Logan es Habana Zoe

– Cole W. es Jorge Rafael

– Kabir es Iker García Meza

– Srta. Salinas es Anaíz Loz

– Zane es Juanpi Monterrubio

– Cole H. es Kenneth Lavil

– TJ es Mateo Cruz

– Director Spahn es Víctor Ugarte

– Dr. Wenger es Pepe Vilchis

– Entrenador Kimura es Dafnis Fernández