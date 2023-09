Llamó al 911 para denunciar a un conductor imprudente… que resultó ser él

Una de las normas que siempre debe cumplir un conductor es no estar en estado de ebriedad. Aunque esta es una actividad sumamente peligrosa, muchos olvidan esta regla y deciden manejar luego de tomar. Sin embargo, no todos son así y un video viral es la prueba de ello.

En una situación inusual, un conductor en Estados Unidos se convirtió en el protagonista de un video, que muestra cómo hizo una llamada al 911 para denunciar una situación irregular en la vía. Sin embargo, al ser detenido por las autoridades, se dio cuenta que quien cometió el error fue él.

La Oficina del Sheriff del condado de Lancaster, en Nebraska, fue quien difundió el material. Su contenido ganó notoriedad, luego de que lo publicaran como parte de la celebración del Labor Day.

Las imágenes muestran la parte delantera del automóvil en el que se encontraba el hombre. Se observa al conductor discutir con las autoridades locales, argumentando que todos los demás vehículos estaban en sentido contrario.

La grabación, fechada en marzo de este año, forma parte de una llamada que el hombre realizó al 911. Según informes de medios locales, el incidente ocurrió en la autopista estatal 77 de Nebraska. El hombre relató a las autoridades que otro automóvil casi lo choca, afirmando que este último estaba circulando en sentido contrario.

“Alguien está en el lado equivocado de la carretera”, dijo el hombre al funcionario del 911 que lo atendió. “Casi me saca de la carretera”, sentenció.

Las autoridades locales respondieron rápidamente a la llamada y se dirigieron al lugar del incidente para investigar.

