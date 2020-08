La serie de la familia amarilla ha dado rienda suelta a un sinfín de teorías que han puesto a dudar a más de uno. Sin embargo, hay algunas teorías que son realmente interesantes, según reportó fayerwayer

Esta teoría es tan disparatada como posible, sobre todo porque hay evidencia real de que sí podría registrarse.

Homero lo imagina todo

Sabemos que la teorías que hablan sobre un personaje de una caricatura estando en coma e imaginando todo lo que ocurre son viejas y rebuscadas. La gran diferencia con esta teoría sobre Homero es que tiene evidencia y, sobre todo, sentido.

Lo primero que podemos ver es un episodio del año de 1992, el cual se estrenó el 8 de octubre y se titula: Homer The Heretic.

En este episodio Homero decide que no quiere ir a la iglesia los domingos y por un tonto accidente, termina incendiando su casa, solo para ser rescatado por el mismísimo Ned Flanders.

Lo interesante de este episodio es que Dios hace su aparición un par de veces, en una de ellas le dice a Homero que podrá saber la razón por la que los humanos existen cuando muera, lo que asegura ocurrirá en 6 meses.

Todo parecía un chiste, pero los escritores eran muy buenos en ese entonces, por lo que el primero de abril de 1993 se estrenó un episodio titulado “So It’s Come To This: A Simpsons Clip Show”, donde se hacía un repaso de las aventuras pasadas de la familia amarilla mientras Homero termina hospitalizado gracias a una broma de Bart.

Las cuentas cuadran

Vale destacar que este episodio se transmitió el día de los inocentes en Estados Unidos, pero el episodio ocurrió 6 meses después del capítulo donde Dios hace su aparición y le dice a Homero que le quedan 6 meses de vida. Y aunque oficialmente Homero revive porque Bart lo hace enojar al confesarle que fue gracias a su broma que terminó hospitalizado, la teoría nos dice que todo eso fue solo un sueño.

Un dato a considerar es que durante el episodio hay 3 instancias que pudieron haber dejado a Homero en coma: la broma de Bart, el intento de homicidio de parte de su amigo Barney y la maquina de dulces al caerle encima.

Homero pudo haber terminado en coma después de la tercera desgracia y, por ende, todos los demás episodios después de este, podrían ocurrir en la mente moribunda de Homero. Primero que nada, Los Simpson no envejecen pero todo el mundo alrededor de ellos si cambia, además de que cada vez los episodios son cada vez más alocados, como cuando Homero fue al espacio o cuando pusieron a trabajar al monstruo del lago Ness en el casino del señor Burns.

Se cree que por medio de las visitas de familia y amigos, Homero se imagina como es la vida de todos a su alrededor, pero no se los puede imaginar más grandes, pues su último recuerdo se produce a una edad especifica.

Lo cierto es que esto tiene mucho sentido y demuestra los escritores pensaron en esto al momento de crear esos dos episodios. Se trata de una narrativa que no se desarrolla en otras series.

