Luego de una exigente gira, s Miami Heat llegarán al American Airlines Arena, para enfrentar a Minnesota Timberwolves.

Los dirigidos por Eric Spoelstra cayeron el miércoles ante los Denver Nuggets, en su último compromiso de la gira.

El quinteto de Miami Heat enfrenta un exigente tramo de temporada con ocho juegos en 12 días, cuando apenas quedan 17 encuentros para finalizar la campaña regular.

El Director Técnico, Eric Spoelstra, indicó que el quinteto de Miami Heat debe mejorar la posesión del balón en la pintura, para lograr las victorias.

“Tenemos que hacer un esfuerzo consciente como equipo para involucrarlo y ponerlo en sus puntos dulces porque crea muchas cosas buenas para nuestro equipo”, comentó Spoelstra.

El entrenador está claro de las falencias que tiene el conjunto ahorita y que se debe hacer, para enderezar el rumbo.

From PM: The only teams that are scoring fewer points per 100 possessions than Miami have a combined record of 86-189. That might need to change for Heat to avoid dreaded play-in round: OKC.https://t.co/pzemWlUKs9

— Barry Jackson (@flasportsbuzz) April 16, 2021