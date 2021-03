Con el objetivo de seguir escalandado posiciones en la Conferencia del Este, los Miami Heat se enfrentarán este miércoles a los Indiana Pacers, para cerrar su gira en la carretera.

Los dirigidos por Eric Spoelstra no tendrán para este desafío a Victor Oladipo, quien se hubiese enfrentado a su ex equipo.

Se conoció que Oladipo se quedó en Miami, debido a que sufre un resfriado.

Además de Oladipo el Miami Heat no tendrá en sus filas a Kendrick Nunn, quien se encuentra lidiando con un esguince en tobillo derecho

Recientemente los Indiana Pacers le ganaron dos juegos seguidos al Heat en Miami por lo que este encuentro tiene cierto olor a venganza.

El Miami Heat rompió una racha de seis derrotas consecutivas, el lunes al doblegar a los New York Knicks.

Con esta victoria, el conjunto del sur de la Florida dejó marca de 23-24 se mantuvo en octavo lugar de la Conferencia Este, fuera de la clasificación directa a los playoffs.

Where will the @MiamiHEAT place be in this 2021 @NBA eastern conference post season?#HeatTwitter #HEATGrit

( Plz comment and/or R/T!)

— Kenny Be. Divine (@Kenny_Benjamin) March 31, 2021