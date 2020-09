Michael Kozak, Subsecretario Interino Hemisferio Occidental de EEUU considera que la excarcelación de los presos políticos venezolanos por parte del régimen que lidera Nicolás Maduro, es insuficiente y en poco cambia el escenario político de la nación caribeña.

A juicio del Subsecretario Interino Hemisferio Occidental, Michael Kozak los presos políticos venezolanos excarcelados “aún no son libres, se les amenaza que si pertenecen a partidos políticos pueden volver a prisión”.

No obstante, aclaró que siempre será motivo de alegría que un preso político salga de prisión. “Siempre estamos felices cuando un preso político, que por definición no debería haber sido encarcelado, es liberado. Entonces, eso es algo bueno”.

Considera el Subsecretario Interino Hemisferio Occidental que la medida es muy tímida en relación al número de presos políticos que según las organizaciones no gubernamentales han sido encarcelados por el régimen. “Según ONG’s confiables, Venezuela tiene más de 300 o ha mantenido detenidos a más de 300 presos políticos. Esta última acción los reducirá en solo unos 50 aproximadamente”.

“Estas personas todavía no son libres.-apunta Kozak- En muchos casos los amenazan con que si se involucran en actividades terroristas, que parecen incluir la pertenencia a uno de los principales partidos políticos, podrían volver a ser encarcelados. Entonces no vemos nada significativo”.

El vocero del Gobierno estadounidense considera que con esa medida poco ha cambiado el escenario político en Venezuela.

“Este es un país donde Maduro no solo se ha apoderado de la mayoría de los partidos de oposición más grandes y ha tratado de reemplazar su liderazgo con sus títeres. Ha tomado posesión ilegalmente del Consejo Nacional Electoral, para que él dirija completamente las elecciones. Todavía no hay libertad de prensa. No hay libertad de expresión. Y no hay libertad de reunión. Y la cantidad de ejecuciones extrajudiciales que ha sido documentada por el Alta Comisionada de la ONU continúa a un nivel astronómico. Entonces, en ese contexto, es genial que 50 personas hayan obtenido condiciones ligeramente mejores. Pero la situación general sigue siendo realmente sombría”.

