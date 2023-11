NASA y Japón desarrollan primer satélite ecológico hecho de… ¡madera!

En los últimos años la ciencia ha intentado crear nuevas fórmulas para realizar su trabajo de una forma más amigable con el planeta y las labores espaciales no son la excepción. En ese sentido, científicos de la NASA y Japón diseñaron el primer satélite ecológico, para enviarlo a órbita en febrero de 2024.

Esta novedad es una misión conjunta entre la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) y la organización estadounidense.

El objeto, llamado LignoSat, tiene el tamaño de una taza de café y representa una alternativa más amigable con el ambiente que los convencionales de aluminio que actualmente orbitan la Tierra.

Los expertos realizaron pruebas de durabilidad de la madera magnolia en la Estación Espacial Internacional (EEI). Comprobaron que el material tuvo un deterioro mínimo y una notable estabilidad.

Aunque parezca una elección inusual, los científicos argumentan que la madera es sorprendentemente adecuada para resistir las condiciones del espacio. No se quema ni se pudre en el vacío.

Además, es capaz de convertirse en ceniza al reingresar a la atmósfera terrestre, convirtiéndola en un material biodegradable útil para abordar el creciente problema de la basura espacial.

Satélites en el espacio

El aumento en el número de satélites en los próximos años es alarmante. De hecho, algunos científicos han alertado sobre el peligro de que uno de ellos, o sus escombros, caiga a la Tierra.

Actualmente, orbitan alrededor del planeta unos 10.590 satélites, de los cuales unos 8.800 siguen en funcionamiento. La masa total de todos estos objetos espaciales supera las 11.000 toneladas de basura espacial.

Según explicó Koji Murata, investigador de la Universidad de Kioto, cuando se utiliza madera en la Tierra, surgen problemas de combustión, putrefacción y deformación, pero en el espacio no existen esas dificultades.

“No hay oxígeno en el espacio, por lo que no arde, y no hay seres vivos viviendo en ella, por lo que no se pudre. Además, su resistencia en peso es similar a la del aluminio”.

Durante las pruebas en la EEI, los especímenes de magnolia, cerezo y abedul expuestos a condiciones extremas, resistieron.

Además de su sostenibilidad ambiental, se ha especulado que la madera podría ser una opción viable para los interiores de las naves espaciales, brindando protección adicional a los astronautas contra las radiaciones nocivas.

Con el lanzamiento del satélite de madera artificial en 2024, el grupo de investigación continuará analizando otros materiales. Esto con la esperanza de desarrollarlos más resistentes y de alto rendimiento para futuras aplicaciones espaciales.

Ahora solo queda esperar para ver cómo se comportará la magnolia en el vacío del espacio. Y quién sabe, quizás en el futuro las naves espaciales se parezcan a cabañas aisladas en paisajes de montaña.