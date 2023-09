¿Qué significa “echar de menos”?: Djokovic aprende español en plena Copa Davis

Cuando se habla del mejor tenista de la historia, muchos dirán que es Rafa Nadal, otros que Roger Federer e incluso puede salir el nombre de Pete Sampras. Sin embargo, hay un hombre que tiene más títulos de Grand Slam que todos los mencionados y a sus 36 años, sigue demostrando un gran nivel. Aunque el serbio Novak Djokovic no ha gozado de la popularidad de sus rivales, tiene credenciales para considerarse como el mejor de todos los tiempos.

En el mundo del tenis, es conocido por muchos que el actual número uno del mundo y campeón del US Open, Novak Djokovic, tiene un nivel medio de dominio en el idioma español. Tras su más reciente victoria en los Estados Unidos, aprovechó la presencia de periodistas hispanos para practicar conversaciones en este lenguaje tan diferente al de su patria. En vez de hablar en inglés, en cada ocasión que podía trataba de tener charlas en español.

A su llegada a España para jugar la Copa Davis, Djokovic protagonizó un gracioso momento que se ha viralizado rápidamente en las redes durante una rueda de prensa este jueves. Un periodista le preguntó en español que si no echaba de menos a Federer o en especial a Rafael Nadal en los torneos.

En esta ocasión más allá de fijarse en la pregunta, le llamó la atención una expresión que no conocía. “Más lento, por favor. ¿Qué es la palabra ‘echar de menos’?”, le respondió al periodista quien le repitió el enunciado cambiando la frase por “extrañar”.

#15septiembre | Todos los días se aprende algo nuevo… y más en español sino que lo diga @DjokerNolepic.twitter.com/6fnEwatQdp — Miami Diario (@miami_diario) September 15, 2023

El tenista sacó su teléfono y anotó la palabra allí en su bloc de notas, mientras les pedía “un segundo, por favor”, para traducir al inglés y entender la expresión hispánica.

“Yo no sé cuánto individualmente, pero el tenis seguramente que sí porque los dos son leyendas de nuestro deporte. Son dos deportistas que han dejado un inmenso legado a nuestro deporte y al deporte en general. Para mí, no sé cuánto los echo de menos en la pista”, comentó en un fluido español.

Antes de seguir con otras preguntas no pudo evitar opinar de nuevo sobre la frase. “Echar de menos, palabra complicada, un poquito”, dijo en medio de las risas de los asistentes.

Otras declaraciones de Djokovic en español

Aunque pareciera que se le dificulta un poco, el atleta hace todo su esfuerzo y empeño por aprender la lengua, incluso sosteniendo ideas largas sobre su más reciente victoria en Estados Unidos.

“Esta situación, con el cambio de posición del número uno del mundo, tiene muchos cambios este año. Para mí no es prioridad ser número uno, porque tengo toda mi energía en dirección de ganar los Grand Slam. Estoy muy contento de volver al número uno como consecuencia de mis resultados”, expresó en la rueda de prensa en EE.UU, como si fuera casi un hispanohablante nato.

También se refirió al buen desempeño de sus competidores y reconoció que haber vuelto a Norteamérica a ganar tras una larga ausencia es muy importante para él.

“Obviamente que el título aquí en Nueva York es una cosa increíble, porque no pude jugar en Estados Unidos por dos años, por eso es más especial”, añadió en español.

En el Roland Garros lo volvió a hacer

El interés de Novak Djokovic por el idioma español no ocurre únicamente cuando viaja a países con gran presencia hispana. Esto lo demostró este mismo año en Francia durante el Roland Garros, cuando conversó con la periodista de ESPN, Pilar Pérez.

Novak Djokovic, en exclusiva, habló con Pilar Pérez sobre el increíble récord alcanzado en #RolandGarros. #ESPNenStarPlus ▶️https://t.co/VBCPTDk3jQ pic.twitter.com/xSkwrAaLXX — ESPN Tenis (@ESPNtenis) June 4, 2023

“Me siento siempre especial cuando juego en los más grandes torneos del mundo del tenis. Obviamente estoy buscando para buscar mi juego mejor. Oh mi español, no es malo, no es malo”, bromeó durante su respuesta antes de continuar.

“Sí, entiendo esta dirección positiva para concentrarme solamente en el próximo partido. Estoy muy orgulloso y pensando solamente en el trofeo, pero estoy muy contento”, decía en aquella oportunidad.

Un gran erudito del lenguaje

Ya hemos dicho que Djokovic tiene más Grand Slam que nadie en el mundo. Aunado a esto, el serbio nunca ha descuidado su preparación intelectual, en especial para aprender nuevos idiomas. Se trata de un tema que siempre lo ha apasionado y viajar por todo el mundo le ha permitido enriquecer sus lenguas.

Además de hablar serbio y español, puede mantener conversaciones en inglés, croata, italiano, portugués, alemán y francés. Por si fuera poco, tiene nociones básicas de ruso, árabe, japonés y chino.

“Es una cuestión de respeto tratar de hablar el idioma del país en el que estás, así lo siento. Además, te permite acercarte a las personas generando un mayor respeto mutuo y complicidad”, comentó en declaraciones recogidas por el medio Punto de Break.

Djokovic tiene como idioma materno el serbio. Cuando era pequeño empezó a estudiar inglés y alemán. Este último lo perfeccionó luego de mudarse a ese país. Más tarde, su carrera lo llevó a vivir un tiempo en Italia y a partir de ahí no ha descuidado su aprendizaje en cada viaje.

“Sé que no los hablo perfecto, pero hago un esfuerzo y siento que la gente lo reconoce”, concluyó.