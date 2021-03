¿Cuál es el significado de la automotivación? La automotivación es, en su forma más simple, la fuerza que te impulsa a hacer cosas. La psicología de la automotivación nos lleva a tratar de buscar cómo se relacionan la autoeficacia y la motivación. Se puede describir diciendo que la motivación es el impulso que tienes para trabajar hacia tus metas, esforzarte en el autodesarrollo y lograr la realización personal. Es importante señalar aquí que la automotivación generalmente está impulsada por la motivación intrínseca, un tipo de motivación que proviene de querer sinceramente lograr y desear las recompensas inherentes asociadas con ella. La automotivación también puede estar impulsada por la motivación extrínseca, el impulso para lograr que proviene de querer recompensas externas (como dinero, poder, estatus o reconocimiento), aunque está claro que la motivación intrínseca suele ser un impulso más efectivo y satisfactorio.

Motivación Fácil de entender

La automotivación es fácil de entender cuando considera algunos ejemplos que la contrastan con otros tipos de motivación. Según el experto en inteligencia emocional Daniel Goleman, la automotivación es un componente clave de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la medida de la capacidad de uno para reconocer y manejar sus propias emociones y las emociones de otras personas. La relevancia de la automotivación para la inteligencia emocional destaca su papel dentro de nuestra capacidad para comprendernos a nosotros mismos, relacionarnos con los demás y lograr alcanzar nuestras metas. Goleman afirma que hay cuatro componentes de motivación: El impulso de logro, o el impulso personal para lograr, mejorar y cumplir con ciertos estándares; compromiso con sus propios objetivos personales; iniciativa, o la “disposición para actuar sobre las oportunidades”; optimismo, o la tendencia a mirar hacia adelante y perseverar con la creencia de que puede alcanzar sus metas.

