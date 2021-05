Un nuevo caso de violencia doméstica, empaña al mundo de las Grandes Ligas, esta vez se trató del pelotero dominicano, Marcell Ozuna.

Ozuna, quien juega con los Bravos de Atlanta, fue acusado el sábado de estrangulamiento, asalto agravado, agresión menor y violencia familiar, en un hecho que ocurrió en Sandy Spring, Georgia.

Las autoridades del condado de Fulton indicaron, que el suceso ocurrió cuando el grandeliga discutía con su pareja.

Victima tenía lesiones visibles

En el comunicado que emitió la policía de Fulton, expresaban, que la victima tenía algunas heridas en su cuerpo.

“La víctima tenía lesiones visibles, pero no fue llevada al hospital”, según el informe policial.

El pelotero, quien no viajó a la ciudad de Nueva York debido a que está en la lista de lesionados por la fractura de dos dedos, fue detenido y fichado por la policía. La imagen del jugador fue viralizada por las redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Se Habla Beisbol ✌⚾️🇺🇸🇻🇪. (@tarabeisbol23)

Bravos de Atlanta se pronunció sobre el caso del pelotero

El conjunto de los Bravos de Atlanta emitió un comunicado, al saber lo que había ocurrido con uno de sus mejores peloteros

“Nos enteramos del arresto de Marcell Ozuna esta noche e informamos de inmediato a la Oficina del Comisionado. Los Bravos apoyan plenamente la política de la Major League Baseball sobre violencia doméstica que enfatiza al máximo que nuestra sociedad no puede y no tolerará la violencia doméstica. violencia en cualquier forma. Hasta que se complete la investigación, no tendremos más comentarios”, dijo el conjunto.

Statement from the Atlanta Braves: pic.twitter.com/qISsfrUAiL — Atlanta Braves (@Braves) May 30, 2021

Al igual que el conjunto, el mánager Brian Snitker, dio unas declaraciones luego que su equipo cayera ante los Mets de Nueva York.

“Los Bravos hicieron una declaración. La ratifico y es todo lo que sé”, afirmó Snitker.

Ozuna firmó una extensión de contrato con los Bravos de Atlanta, por cuatro años y $65 millones.

No es la primera vez que ocurre un caso de violencia doméstica, en la familia de Ozuna. El año pasado su esposa Genesis fue arrestada y acusada de un delito menor