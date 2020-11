Activistas y manifestantes salieron a las calles el miércoles por segunda noche consecutiva mientras las elecciones presidenciales de 2020 se acercaban a sus resultados.

Para el miércoles por la noche, las protestas y los manifestantes estaban en marcha en ciudades como Filadelfia, Detroit y Chicago. A veces, las emociones se dispararon y el caos estalló en Michigan, un estado clave en la carrera.

Se han planificado más de 100 eventos en todo el país entre el miércoles y el sábado, organizados por los socios locales de Protect the Results, una coalición de más de 165 organizaciones de base, grupos de defensa y sindicatos liderados por los grupos de activistas Indivisible y Stand Up America. El grupo ha decidido no realizar cientos de eventos más que fueron inicialmente planeados.

Los organizadores de ShutDownDC planean acciones más agresivas a lo largo de la semana dependiendo del resultado – si el presidente Donald Trump gana o si intenta cuestionar los resultados.

“Sabíamos que esto iba a pasar”, dijo el grupo de defensa ShutDownDC en un tweet llamando a una reunión el miércoles con los hashtags #DeliverDemocracy y #CountEveryVote.

El Departamento de Policía de Los Ángeles anunció por segundo día consecutivo una alerta táctica en toda la ciudad “para asegurar los recursos suficientes para hacer frente a cualquier incidente que pueda surgir como resultado de las actividades del día de las elecciones”. La alerta se produce después de que se hicieran los arrestos el martes por la noche.

Cientos se reúnen en el centro de Chicago

Al caer la noche en Chicago, cientos de personas se reunieron en una plaza del centro de la ciudad para un “Trump out! Poder al pueblo!”, organizada por más de una docena de organizaciones y presentada como una “protesta post-electoral” para exigir la anulación de la policía, los derechos de los inmigrantes y más.

El grupo cantó “¡Cuenta cada voto!” Algunas personas de la Federación Americana de Maestros llevaban camisetas que decían “cuenta cada voto”. Varios grupos sostenían largas pancartas con las mismas palabras.

“Debemos contar cada voto porque a demasiada gente ya le han robado sus derechos”, dijo Amisha Patel, directora ejecutiva de Grassroots Collaborative, una coalición laboral con sede en Chicago.

Los manifestantes marchan en Filadelfia, Nueva York

Pensilvania se ha convertido en el centro de las elecciones presidenciales, y los manifestantes salieron a las calles el miércoles por la tarde para exigir que cada voto sea contado.

Una toma aérea de ABC News de la escena en Filadelfia muestra a los manifestantes con pancartas que dicen “Cuenta cada voto”. La campaña del presidente Donald Trump presentó el miércoles una solicitud a la Corte Suprema de los EE.UU. para anular un fallo de la Corte Suprema del estado de Pensilvania que permitía a los funcionarios electorales contar los votos por correo recibidos hasta el 6 de noviembre.

El Washington Post informó que los manifestantes se reunieron cerca del Salón de la Independencia en el centro de Filadelfia, con dos sosteniendo una pancarta que decía “Cuenta cada voto”.

Una marcha similar, con gente llevando pancartas que decían “Cuenta cada voto”, se estaba llevando a cabo en Nueva York, informó CNN.

El caos estalla cuando los aspirantes republicanos al voto lloran en Detroit

Una escena caótica estalló fuera de la sala de recuento de votos en el Centro TCF en Detroit cuando los funcionarios electorales informaron a docenas de aspirantes que no podían volver a entrar en la sala debido a su exceso de capacidad.

La gente reunida fuera del área de conteo de votos golpeó las puertas y ventanas, gritando “Déjennos entrar” y “Detengan el conteo”, ya que sólo media docena de mesas continuaron contando los votos.

La policía tuvo que hacer retroceder a la multitud mientras argumentaban para que se les permitiera entrar en la zona de recuento de votos. Los republicanos gritaron que se les mantenía fuera injustamente, pero los demócratas respondieron que no era cierto porque también se les mantenía fuera.

ShutDownDC para “irrumpir en los negocios como de costumbre” si Trump gana las elecciones

El Departamento de Policía Metropolitana de D.C. informó de cuatro arrestos durante la noche. Los cargos incluían cruzar las líneas de la policía, asalto, incitación a la violencia y resistencia al arresto. Los cuatro sospechosos tenían edades comprendidas entre 23 y 32 años.

Un grupo de manifestantes de la Rebelión de la Extinción se reunió el miércoles en Union Station, según los medios de comunicación social, con planes de marchar a Fox News, el Comité Nacional Republicano del Senado y el Instituto Americano del Petróleo como parte de las protestas más grandes de ShutDownDC que se realizarán esta semana.

Outside the @FoxNews DC bureau, protesters pause to chant “Media, tell the truth!” and “Fox News, you can’t hide, we can see your greedy side!”

Demonstrators blame the network for broadcasting misinformation that has cost lives in the pandemic and enabling Trump. #DC pic.twitter.com/9IkvqPj25x

— Marissa J. Lang (@Marissa_Jae) November 4, 2020