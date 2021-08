La cancillería de Noruega emitió este domingo un comunicado en el que anunció que la próxima ronda de negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana será del 3 al 6 de septiembre.

El en texto se informó que en los encuentros de este 14 y 15 de agosto sostuvieron “reuniones constructivas” en México.

“Reconociendo la importancia de la inclusión, hemos discutido el establecimiento de un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales que sea lo más incluyente posible”, indicó el ministerio de exteriores noruego.

As facilitator of the #Venezuela negotiation process, Norway has the pleasure of issuing the following joint statement on behalf of the Government of Venezuela and the Unitary Platform of Venezuela. pic.twitter.com/wkdd369uSN

— Norway MFA (@NorwayMFA) August 15, 2021