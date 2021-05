Rhy Hoskins se convirtió en el héroe en la cerrada victoria que tuvieron los Phillies de Philadelphia este martes, ante los Marlins de Miami con score de 2 a 0.

El conjunto de Miami tenía una racha de tres victorias al hilo, antes de la derrota de este martes, ante los cuáqueros.

El inicialista despachó un cuadrangular de dos carreras, ante los envíos del dominicano Sandy Alcantara, en el duelo que se desarrolló en el loanDepot Park, en Miami.

Hoskins, conectó el jonrón de dos carreras en la cuarta entrada, con un compañero en circulación y en cuenta de una bola y dos strikes.

