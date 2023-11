¡Trágame tierra! Red Lobster pierde millones con promoción que salió mal

Las pérdidas económicas en negocios de comida pueden llegar a ser tan costosas que recuperarse de eso, tardaría su tiempo. Las ideas no siempre salen como se planean, por eso la previsión es necesaria en todo emprendedor.

Si se trata de una cadena grande, podría convertirse en tema de discusión pública. Ese es el caso de Red Lobster, originaria de Florida, especialista en alimentos del mar que tantos clientes atrae a diario.

El hecho es que los dueños de esta empresa reconocieron que una de sus recientes promociones resultó ser muy costosa para el negocio. Específicamente, una lanzada en junio del presente año.

Red Lobster lanzó una oferta de todo lo que puedas comer de camarones por $20, con el objetivo de atraer aún más clientes en sus establecimientos. A pesar de haber logrado aumentar el número de visitantes, no calcularon bien lo que perderían comparado con las ganancias.

Pérdidas millonarias

Según informó el portal especializado Restaurant Business, la oferta fue “demasiado generosa”. Esto tuvo un impacto significativo en las finanzas de la cadena ya que inicialmente, habían calculado una pérdida de $14 millones, pero ahora estiman que esta cifra suba a 20 para el cierre del año.

Ludovic Regis Henri Garnier, director financiero de la empresa propietaria Thai Union Group, explicó que debido al precio tan barato de la oferta de camarones, no funcionó como esperaban.

No obstante, Red Lobster no tiene planes de abandonar esta estrategia promocional pero decidieron aumentar el precio de la oferta a $25.

“Queremos mantenerlo en el menú. Por supuesto, debemos ser mucho más cuidadosos con respecto a cuáles son los puntos de entrada y cuál es el precio que estamos ofreciendo para esta promoción”, dijo Henri Garnier al mencionado medio.

Problemas financieros de Red Lobster

Curiosamente, esta no es la primera vez que Red Lobster se enfrenta a problemas con una promoción de ‘All you can eat’. De acuerdo con un artículo del 2003 publicado por el medio The Sun, ya había pasado antes.

Durante la presidencia de Edna Morris, en la cadena de restaurantes, estuvo al borde de la quiebra luego de una oferta similar con “cangrejo infinito”.

En ese entonces, por solo $22.99 los clientes podían disfrutar de este alimento de forma ilimitada, y el precio resultó ser demasiado bajo para la cantidad de cangrejo consumido. Sobre todo porque el precio del cangrejo de nieve estaba aumentando justo en ese momento.

Esta oferta provocó una pérdida de $405.9 millones en acciones en una sola sesión de negociación y un déficit en ganancias de $3.3 millones. Por esta razón, Edna Morris perdió su puesto en el negocio.

A pesar de estos contratiempos, Red Lobster ha demostrado su determinación para seguir adelante y aprender de sus errores. Aunque las promociones de “todo lo que puedas comer” ciertamente han resultado costosas para la cadena de restaurantes, están comprometidos a encontrar la fórmula correcta para atraer más clientes sin perjudicar su rentabilidad.