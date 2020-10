M aría Gabriela Torres es una talentosa periodista venezolana que tuvo la oportunidad de participar en The Soul of America, un documental de HBO que será estrenado el próximo 27 de octubre. Torres, quien reside en Nueva York, es la única latinoamericana que integra el equipo de producción de tan importante proyecto audiovisual.

Por Redacción Miami Diario/Pablo Duarte

El documental está basado en el bestseller de 2018 de Jon Meacham, “El alma de América: la batalla por nuestros mejores ángeles” y describe nuestra realidad política actual al examinar eventos históricos como el movimiento por el sufragio femenino y el encarcelamiento de japoneses estadounidenses durante la La Segunda Guerra Mundial, el macartismo y la lucha para que se aprobaran las leyes de derechos civiles en la década de 1960.

La película también revela información de fondo sobre la vida y carrera de Meacham como periodista e historiador ganador del Premio Pulitzer, mientras comparte sus conocimientos sobre el pasado y el presente de Estados Unidos.

En esa línea, Torres comentó que formó parte del equipo de Kunhardt Films, una compañía que en los últimos años ha producido varios documentales para HBO. “Trabajé con ellos durante dos años y medio y en ese período estuve en tres de sus documentales, siendo el último The Soul of America.

PD: ¿Qué significa formar parte del equipo de producción de un documental de HBO? MGT: Trabajar con ellos fue para mí una gran oportunidad para entender la cultura estadounidense a fondo, no sólo porque fui la única latina del equipo sino porque las diferentes temáticas de sus documentales me permitieron entender la historia de los Estados Unidos, lo cual ha sido determinante para mi constante formación como documentalista y periodista.

PD: Como venezolana, ¿qué sientes al formar parte de un proyecto internacional como este? MGT: Siento mucho orgullo de formar parte de este tipo de proyectos que invitan a la reflexión y a la autocrítica como herramientas esenciales para la evolución de la sociedad. Además, me contenta mucho poder poner sobre la mesa mi percepción y visión de diversos temas como latina inmigrante en los Estados Unidos, pues creo que la representación de nuestra cultura escasea en este tipo de ambientes y es necesario que seamos escuchados y participemos en tantos ámbitos como sea posible.

The Soul of America

Torres explicó que The Soul of America está basado en el libro homónimo del escritor e historiador Jon Meacham y “su premisa principal es la reflexión sobre la historia de los Estados Unidos para enfrentar los obstáculos políticos y sociales con los que se ha topado la sociedad estadounidense en los últimos años”.

Agrega que el documental “es una invitación a revisitar momentos clave en la historia estadounidense, circunstancias como la aprobación del voto de la mujer con la 19va Enmienda, los campos de encarcelación de ciudadanos japoneses-americanos tras el ataque de Pearl Harbor y el movimiento de Derechos Civiles a finales de los años 60, entre otros. La idea detrás de esto es inspirar a la sociedad a formar parte y tomar acción para que el país de hoy sea reflejo de los aprendizajes que resultan de todos estos eventos históricos. Esa es la clave para hacer de Estados Unidos un mejor país”.

Al ser consultada sobre sus expectativas sobre el documental, indicó lo siguiente: “espero que quienes lo vean, especialmente quienes forman parte de la comunidad latina en este país, lo tomen como una oportunidad para revisitar y revisar la historia del país en el que viven. Esto les permitirá formarse una opinión sobre el acontecer político y social en los Estados Unidos”.

HBO revela el trailer de su documental “El Alma de América” basado en el libro 📖 “Soul of America” del ganador del Premio Pulitzer: Jon Meachman. 📌 Curiosidad: La única latina en el equipo de producción es la periodista venezolana María Gabriela Torres @mgtorresm pic.twitter.com/fqfXSXi0r9 — Miami Diario (@miami_diario) October 15, 2020

La joven documentalista agrega: “Creo que es de suma importancia que, como latinos, entendamos que Estados Unidos es un país que tiene elementos sumamente complejos en su historia, que son la base para entender el país que hoy conocemos y que tomar la experiencia de nuestros países y aplicarla a los Estados Unidos es ignorar la historia de un país que se formó de una manera completamente diferente a los nuestros; además se estableció bajo reglas muy diferentes a las que rigen a los países latinoamericanos”.

El arte de contar historias

Torres cursó estudios en Caracas y Bogotá y tuvo la oportunidad de trabajar en el canal de noticias internacional NTN24, en el programa de Idania Chirinos.

“Como periodista, escogí el documentalismo porque me parece que brinda muchísimas posibilidades a la hora de contar una historia. Posibilidades que no siempre están disponibles en formatos noticiosos, en los que generalmente el tiempo o espacio dedicado a las historias está determinado por múltiples factores que determinan la relevancia de la historia a contar. Creo en los documentales que son capaces de mostrarnos realidades que de otra manera nunca conoceríamos a fondo. Me parece una herramienta valiosa que invita a la reflexión y a ser más compasivos y comprensivos con quienes no comparten nuestra misma realidad. Creo en el poder de la imagen y de una historia contada con honestidad para generar cambios de paradigmas que ayuden a la evolución de la sociedad”, señaló Torres

PD: ¿Cómo ves la realidad actual de Estados Unidos?

MGT: Es un momento sumamente complejo para los estadounidenses y para quienes vivimos como inmigrantes en este país. Creo que es una oportunidad de oro para ver a este país como un compendio de situaciones y realidades complejas en lugar de un paraíso ideal donde no existen los problemas y las desigualdades. Definitivamente, es un país que nos brinda maravillosas oportunidades y nos ha recibido (a algunos) con los brazos abiertos, sin embargo, pienso que ignorar la problemática racial y de división política que hoy azota a todo el país es querer tapar el sol con un dedo. Sé que para algunos residir en los Estados Unidos ha sido una experiencia que les ha permitido vivir como en el paraíso en comparación con muchos de nuestros países de América Latina. Sin embargo, esa no es la vara con la que debemos medir a este país, debemos evaluarlo de acuerdo a la historia de su población.

Similitudes entre EEUU y Venezuela

“Me llama mucho la atención la necesidad de los venezolanos en los Estados Unidos de establecer un símil entre lo que sucede aquí y lo que ha ocurrido en Venezuela. Pienso que si bien hay elementos similares y argumentos válidos de lado y lado, no es una situación comparable. Estados Unidos es una potencia mundial con innumerables intereses políticos y económicos en el ámbito internacional, algunos de los cuales dictan la agenda política interna. A finales del siglo XX Venezuela no estaba ni cerca de ser eso a pesar de su importante posición geopolítica. Partiendo de esa base me parece que es injusto comparar a ambos países. Eso es algo que debemos entender quienes nos integramos a esta sociedad en los últimos veinte años”, reflexionó Torres.

Dijo que más de establecer una comparación entre ambos países, “creo que lo que debemos hacer es reflexionar sobre nuestra percepción de lo que sucede en los Estados Unidos y cómo está influenciada por nuestra traumática experiencia en Venezuela. Es necesario entender que todo lo diametralmente opuesto, en este caso el chavismomadurismo y el Trumpismo, está destinado a tener más similitudes que diferencias. Los extremos políticos siempre son dos caras de la misma moneda”.

PD: ¿Tienes pensado documentar algunos aspectos de la realidad de Venezuela?

MGT: Creo que hay muchos y muy talentosos periodistas y fotógrafos que han hecho un increíble trabajo al retratar el deterioro de Venezuela, así que lo que me gustaría hacer sería documentar el renacimiento del país cuando se libere de las cadenas del autoritarismo y logre la libertad. Me gustaría mostrar cómo el país renace de entre las cenizas y se vuelve a construir a sí mismo para ser aún mejor de lo que era cuando Chávez llegó a la presidencia.

Nuevos proyectos

Expresó que se encuentra trabajando con otro equipo de producción. “Estamos empezando el proceso de edición de un documental sobre una conocida ambientalista estadounidense que está previsto se estrene en un canal conocido por sus documentales y reportajes sobre la naturaleza en el 2022. Lo único que puedo decir por ahora es que el canal lleva el mismo nombre de una revista que se especializa en naturaleza y medio ambiente.

En el ámbito personal estoy trabajando en un proyecto documental que pretende ser una reflexión sobre el machismo y la aversión de la cultura latina a la palabra feminismo”.

PD: ¿Crees que tu participación en The Soul of America te abrirá otras puertas?

MGT: “Mi trabajo en Kunhardt Films me ha abierto muchas puertas y estoy segura de que mi participación en The Soul of America lo hará también”.

PD: Háblame un poco de tus proyectos anteriores

MGT: “Como te decía, trabajé en Kunhardt Films durante más de dos años y en ese tiempo participé en otros dos documentales: John McCain: For Whom the Bell Tolls y True Justice: Bryan Stevenson’s Fight for Equality, este último recibió un Peabody Award y un Emmy este año.

Antes de eso dirigí y edité mi primer documental llamado Sidewalking. Es una reflexión sobre la relación entre quienes vivimos en Nueva York y un elemento tan importante en la ciudad como lo son las aceras.