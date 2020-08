Derecho no es un huracán. No tiene ojo y sus vientos se cruzan en línea. Pero el daño que causa en un área tan grande se parece más a un huracán tierra adentro que a un tornado rápido y más poderoso, dijo Marsh. Lo comparó con un devastador Super Derecho de 2009, que fue uno de los más fuertes registrados y viajó más de 1,000 millas en 24 horas, causando daños por 500 millones de dólares, cortes de energía generalizados y la muerte de un puñado de personas.

“Esta es nuestra versión de un huracán“, dijo Gensini en una entrevista desde su casa unos 15 minutos antes de que la tormenta estuviera a punto de golpear. Minutos más tarde, se dirigió a su sótano en busca de seguridad mientras la tormenta apuntaba a Chicago, comenzando por sus suburbios.

Gensini dijo que este derecho pasará a ser uno de los más fuertes en la historia reciente y será uno de los peores eventos climáticos de la nación en 2020.

“Se incrementó bastante rápido” alrededor de las 7 am hora central en el este de Nebraska. No creo que nadie esperara vientos generalizados que se acercaran a 100, 110 mph ”, dijo Marsh.

Varias personas resultaron heridas y se reportaron daños a la propiedad generalizados en el condado de Marshall en el centro de Iowa después de que vientos de 160 kilómetros por hora azotaran el área, dijo su coordinador de seguridad nacional, Kim Elder.

Dijo que los vientos soplaron sobre los árboles, arrancaron las señales de tráfico del suelo y arrancaron los techos de los edificios.

“Tuvimos bastantes personas atrapadas en edificios y automóviles”, dijo. Dijo que se desconoce el alcance de las lesiones y que no se han reportado muertes.

Elder dijo que algunas personas informaron que sus autos volcaban por el viento, les caían cables eléctricos y resultaban heridos cuando los golpeaban los escombros voladores. A decenas de automóviles en una fábrica les volaron los parabrisas. Los edificios también se han incendiado, dijo.

“Estamos en modo de salvar vidas en este momento”, dijo Elder.

El alcalde de Marshalltown, Joel Greer, declaró una emergencia civil y les dijo a los residentes que se quedaran en casa y fuera de las calles para que los socorristas puedan responder a las llamadas.

MidAmerican Energy dijo que casi 101,000 clientes en el área de Des Moines se quedaron sin electricidad después de que la tormenta se moviera por el área. Los informes de los observadores presentados ante el Servicio Meteorológico Nacional en Des Moines tenían vientos de más de 70 mph.

Se informaron daños en el techo de viviendas y edificios en varias ciudades de Iowa, incluido el techo de un estadio de hockey en Des Moines.

Lo que hace que un derecho sea peor que un tornado es cuánto tiempo puede flotar en un lugar y qué tan grande es el área que golpean los fuertes vientos, dijo Marsh. Dijo que los vientos de 80 mph o incluso 100 mph pueden extenderse por “20, 30, 40 o Dios no lo quiera 100 millas”.

“En este momento, se dirige directamente a Chicago”, dijo Marsh el lunes a media tarde. “Aún está por verse si mantendrá o no su intensidad cuando llegue a Chicago”.

Pero las condiciones ambientales entre la tormenta y Chicago son del tipo que probablemente no disminuirá la tormenta, dijo Marsh. Es probable que se disipe sobre el centro o el este de Indiana, dijo.

Lo que sucedió es que el aire súper húmedo inestable se ha estacionado sobre las llanuras del norte durante días y finalmente se convirtió en un derecho el lunes por la mañana.

“Básicamente son amebas de tormentas eléctricas autosuficientes“, dijo Gensini. “Una vez que se ponen en marcha como lo hicieron en Iowa, es muy difícil detener a estos tontos”.

[6:05 PM] Here’s a look at what we have coming toward us. Many warnings have already been issued along the leading edge. Severe Thunderstorm Watches are in effect just to the W of the local area. We are monitoring the developing situation very closely and will keep you updated. pic.twitter.com/cgiz2IKb8Z

— NWS Wilmington OH (@NWSILN) August 10, 2020