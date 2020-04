Cantante Andrea Bocelli transmitirá un concierto en vivo desde la catedral vacía del Duomo de Milán

En un intento por enviar “amor y esperanza” a Italia en medio de la crisis de COVID-19, el cantante italiano Andrea Bocelli transmitirá un concierto especial en vivo en el Duomo di Milano el domingo de Pascua, según difundió intriper

Para este imponente recital, el arcipreste, monseñor Gianantonio Borgonovo, y el alcalde, Giuseppe Sala, le han otorgado acceso exclusivo a la catedral de Milán, actualmente cerrada, al cantante de ópera italiano, de 61 años.

Como se sabe, la catedral de Milán está actualmente cerrada en medio de la pandemia, pero abrirá sus puertas exclusivamente para Bocelli y el organista Emanuel. El cantante no tendrá audiencia debido al bloqueo de Italia y las regulaciones gubernamentales que rodean a COVID-19, pero las imágenes se transmitirán en vivo a su canal de Youtube, desde las 19 local (23hs de Argentina).

Thank you so much for your wonderful #MUSICFORHOPE messages. We are showcasing them on @YouTube in the lead up to Sunday’s broadcast. Read them and set your live streaming reminder at: https://t.co/2CuEyL0K5xhttps://t.co/eZuJrHy91P

— Andrea Bocelli (@AndreaBocelli) April 10, 2020