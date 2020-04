EEUU crea reservas de medicinas contra la malaria recomendada por Trump

Los gobiernos estatales y locales de los Estados Unidos han obtenido 30 millones de dosis de un medicamento contra el paludismo promocionado por el Presidente Trump para tratar a los pacientes con el nuevo coronavirus, a pesar de las advertencias de los médicos de que se necesitan más investigaciones.

Por Redacción Miami Diario

Al menos 21 estados y Washington, D.C. aseguraron los envíos del medicamento, la hidroxicloroquina, según la información recopilada de los funcionarios estatales y federales por The Associated Press. Quince de esos estados fueron ganados por Trump en 2016, aunque cinco de ellos, incluyendo Carolina del Norte y Louisiana, están ahora liderados por gobernadores demócratas.

Los partidarios dicen que tener un suministro a mano tiene sentido en caso de que se demuestre que la droga es efectiva contra la pandemia que ha devastado la economía mundial y matado a casi 200.000 personas en todo el mundo, y para asegurar un suministro constante para las personas que lo necesitan para otras condiciones como el lupus.

Pero a los expertos en salud les preocupa que el hecho de que la droga esté fácilmente disponible en un momento de gran temor público pueda facilitar su uso indebido. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. advirtió el viernes a los médicos que no prescribieran el medicamento, hidroxicloroquina, para tratar el nuevo coronavirus fuera de los hospitales o de los centros de investigación, debido a los informes de graves efectos secundarios, incluyendo peligrosos ritmos cardíacos irregulares, y la muerte de los pacientes.

Es la última advertencia contra la droga que Trump mencionó 17 veces en varias apariciones públicas, pregonando su potencial a pesar de que sus propios asesores de salud le dijeron que no estaba probada.

Utah y Ohio han gastado cientos de miles para comprar los medicamentos, y el resto de las ciudades y estados han recibido envíos gratuitos de las compañías farmacéuticas y del gobierno de los EE.UU. en el último mes. Ohio también recibió una gran donación de una compañía local.

Varios estados, incluyendo Nueva York, Connecticut, Oregon, Louisiana, Carolina del Norte y Texas, recibieron donaciones del medicamento de una compañía privada con sede en Nueva Jersey llamada Amneal Pharmaceutical. Florida recibió 1 millón de dosis de la empresa israelí Teva Pharmaceutical.

Y FEMA ha enviado 19 millones de dosis de hidroxicloroquina a 14 ciudades, incluyendo Washington, D.C., Filadelfia y Baltimore, de la reserva nacional del gobierno federal, una fuente que también proporcionó suministros a Dakota del Sur y California. El 29 de marzo el gobierno de los Estados Unidos recibió una donación de 30 millones de dosis del fabricante suizo de medicamentos Novartis para aumentar las existencias.

«Si él (Trump) no hubiera amplificado el temprano e inapropiado entusiasmo por el fármaco, dudo que los estados siquiera se hubieran dado cuenta», dijo el doctor Kenneth B. Klein, un consultor de fuera de Seattle que ha pasado las últimas tres décadas trabajando para las compañías farmacéuticas para diseñar y evaluar sus ensayos clínicos.

Klein dijo que es comprensible que el gobierno y los funcionarios de salud hayan investigado la hidroxicloroquina – que está aprobada para el tratamiento de la malaria, la artritis reumatoide y el lupus – como un posible remedio durante una pandemia aterradora, pero el tiempo y la energía han sido malgastados. Los posibles efectos secundarios son preocupantes, sobre todo porque muchos pacientes con coronavirus ya tienen problemas de salud subyacentes, dijo.

«Los estados y el gobierno federal están reaccionando a la luz de ese temor, pero no es una respuesta racional», dijo Klein.

Los médicos ya pueden recetar el medicamento contra la malaria a los pacientes con COVID-19, una práctica conocida como prescripción fuera de etiqueta, y muchos lo hacen. Los grupos médicos y farmacéuticos han advertido contra la prescripción con fines preventivos. La FDA lo ha permitido en las reservas nacionales, pero sólo para fines estrictamente definidos mientras continúan los estudios.

El Gobernador de Utah, Gary Herbert, un republicano, reconoció que el medicamento «no está exento de controversia», pero dijo que la compra de 800.000 dólares a una compañía local era parte del esfuerzo del estado para tomar decisiones racionales basadas en «buena ciencia y buenos datos».

El departamento de salud de Utah dijo a principios de esta semana que planeaba gastar $8 millones más para comprar 200,000 tratamientos adicionales de la compañía, pero dijo el jueves después de las preguntas de los medios sobre el acuerdo que esos planes están en suspenso mientras el estado investiga los requisitos de la FDA para la composición y distribución de los medicamentos.

Dakota del Sur, con una población de 885.000 personas, recibió 1,2 millones de dosis del gobierno federal y está usando el medicamento para un ensayo, así como recetas aprobadas por los médicos para pacientes positivos de COVID-19. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, aliada de los republicanos y de Trump, dijo a principios de este mes que presionó a la Casa Blanca para que proporcionara suficiente hidroxicloroquina para administrarla a todas las personas hospitalizadas, a otras que son vulnerables al coronavirus y a los trabajadores de la salud «de primera línea». Hasta el martes, 200 personas en Dakota del Sur estaban siendo tratadas con la droga, según Sanford Health.

Muchos estados, sin embargo, han optado por mantenerse al margen de las preocupaciones sobre los efectos secundarios y las preguntas persistentes sobre la eficacia. Al menos uno de esos estados está liderado por un gobernador republicano, Tennessee, donde el Departamento de Salud del estado envió una carta advirtiendo contra el uso de la droga, o su acaparamiento.

«Estábamos viendo una avalancha de prescripciones inapropiadas y acaparamiento, francamente», dijo a los periodistas la Comisionada de Salud Lisa Piercey.

El director de salud de Kansas, el Dr. Lee Norman, dijo que el estado no tiene intención de comprar la droga porque no hay suficiente evidencia de que ayude a tratar el COVID-19.

La mayoría de los estados no están pagando por el medicamento, y no está claro por qué Utah no lo obtuvo de la reserva federal o de una donación de un negocio como Amneal Pharmaceutical. Los comunicados de prensa de los gobiernos estatales muestran que la compañía con sede en Nueva Jersey ha enviado millones de dosis del medicamento sin costo alguno a los estados, incluyendo 2 millones a Nueva York y 1 millón a Texas. Un portavoz de la compañía se negó a proporcionar una lista de donaciones o responder a otras preguntas de The Associated Press

Las compañías farmacéuticas pueden a menudo fabricar píldoras que ya hacen bastante baratas y las donaciones pueden haber sido hechas para ganar buena publicidad mientras que se establecen para hacer ventas futuras si la hidroxicloroquina termina siendo un tratamiento fiable para el virus, dijo Klein.

La controversia ha girado en torno a la droga desde que Trump comenzó a promocionarla desde el podio de la sala de reuniones de la Casa Blanca el 19 de marzo.

Mencionó el fármaco en las sesiones informativas hasta el 14 de abril, y la Casa Blanca distribuyó comunicados de prensa elogiando los esfuerzos de Trump para almacenarlo para su uso en las zonas del país más afectadas por el virus. Pero durante la última semana, como los estudios han mostrado resultados mixtos o incluso dañinos, Trump ha guardado silencio sobre la droga.

Al preguntársele el jueves, Trump dijo que no había oído hablar del estudio realizado en los hospitales de veteranos de EE.UU. con resultados preliminares que no mostraban ningún beneficio, y rechazó la noción de que había dejado de promover la hidroxicloroquina como cura.

«No lo he hecho en absoluto. No lo he hecho en absoluto», dijo Trump. «Veremos qué pasa».

Fuente: Local10

También te puede interesar: