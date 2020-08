El medio de investigación CNW publicó un video donde presuntamente un soldado de la Escuela de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el estado Táchira, estaría haciéndole un «exorcismo» a una de sus compañeras, según publicó albertonews

Este jueves 13 de agosto

Lo cierto es que en el video se puede observar a la mujer supuestamente poseída, gritando y riéndose mientras es tomada por los brazos por su compañero que intenta hacerle un exorcismo.

A post shared by AlbertoNews (@albertorodnews) on Aug 13, 2020 at 11:25am PDT

National Guard School in Táchira

A soldier attempts to perform an exorcism on another soldiers who apparently has been possessed by a demon #Venezuela pic.twitter.com/9G2YccuhwR

— CNW (@ConflictsW) August 13, 2020