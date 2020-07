Uno de los grandes atributos de Roger Federer, más allá de su incuestionable talento dentro de una cancha de tenis, es su don de gente. Quizás ese sea otro de los elementos que forman a un jugador leyenda.

Por redacción MiamiDiario

En ese sentido, no ha tenido nunca ningún problema en reconocer su admiración por grandes tenistas de otrora. Uno de sus ídolos es el ex tenista sueco Bjorn Borg y en recientes declaraciones a la revista ZEIT, el ex número 1 del mundo le agració todo lo que hizo por el llamado deporte blanco.

“Solo entendí más tarde lo que Bjorn Borg significaba para el deporte”, dijo el suizo. “Fue uno de los primeros en recibir patrocinio. Fue una de las primeras personas en defender la cultura pop en el tenis, creo que fue por un tiempo la segunda persona más famosa del mundo después del Papa”, agregó Federer.

Resalta una nota de Tennisworldusa que el 29 de mayo de 2020, Federer encabezó la Lista de Forbes 2020 de los atletas mejor pagados del mundo con $106.3 millones en ganancias totales de salario, ganancias y avales. Federer está todos los años en esta lista, dentro del top 10 o top 5, pero nunca antes había estado en el primer lugar.

Este año es la primera vez que Roger Federer ocupa el primer lugar en la lista anual de Forbes. Superó leyendas deportivas como, Cristiano Ronaldo (fútbol – $ 105 millones), 3. Lionel Messi (fútbol – $ 104 millones), 4. Neymar (fútbol – $ 95.5 millones), 5.

LeBron James (baloncesto – $ 88.2m), 6. Stephen Curry (baloncesto – $ 74.4m), 7. Kevin Durant (baloncesto – $ 63.9m), 8. Tiger Woods (golf – $ 62.3m), 9. Kirk Cousins ​​(fútbol americano – $ 60.5m), 10. Carson Wentz (fútbol americano – $ 59.1m), y muchos más deportistas que completan la lista.

Federer ha estado en Suiza desde que se sometió a una cirugía artroscópica en la rodilla derecha hace cinco meses, un poco antes de que la gira de tenis cerrara durante la pandemia de coronavirus, y se sometió a otro procedimiento en la rodilla hace un mes.

Información de Tennisworldusa

